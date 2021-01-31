台獨之勢似乎難以阻遏。民進黨當權當然是全面「台獨化」，或至少去大陸化。國民黨新一代的領導也是「台獨化」，政壇上沒有足夠力量抗衡台獨。內地以商逼台的政策大致失效。資本還是沒祖國。不少台商在內地賺了錢，不是回台灣，便是去美國等海外，且在台灣內外也多有支持台獨。

內地支持台灣的經濟，以龐大的外貿順差讓台灣經濟保持好景，得益的當然包括老百姓。可最大得益者是民進黨政權及依附它的財團，與內地對抗，時間一長，台灣式的教育便製造出與內地對立的社會文化基礎。武統以外，別無統一之法，即使武統也不易統一「台獨化」的民心。

當前最簡單解決的方法，是讓美國與民進黨政權急推台獨，內地便可有藉口武統，趁台獨還未根深柢固來斬草除根。但若美國與民進黨都採緩獨而非急獨政策，內地亦要找出有效政策、措施來應對。

第一，內地不能再特別照顧台灣，反應以市場競爭和政治制裁來對之施壓。政治制裁是針對台獨企業與資本家。市場競爭是以內地強大的競爭力壓迫台灣企業與經濟，要有足夠壓力使台灣社會明白不與內地融合，不可能靠美國、日本支持維持經濟穩定。

台灣政府財政赤字嚴重，負債纍纍，又不像美國可以印鈔票支付赤字，或引進外資來填補島內財力不足。

台灣經濟不能借與大陸的貿易來增長，內部結構矛盾必然惡化，也會觸發政治與社會矛盾。美國、日本難以救台灣，則島內民眾便會認真看兩岸關係的利弊。

第二是內地與台灣作經濟競爭，廣東、江蘇經濟已超台灣，浙江與福建也急速發展，競爭壓力之餘亦會產生拉動作用。

一是人才、二是資金，都大有可能從台灣吸引過來。其中人才最是關鍵，特別是台灣大學的本科與研究生畢業的，島內就業不佳。正好用大陸東南沿海的發達經濟省份將之收納。只要政策方面稍有優惠，對台人才開放，也包括大陸大學對台灣學生給予國民待遇。

面對台獨政權在上操作，此舉是在下釜底抽薪，從台灣有志上進的年輕人入手，提供給他們事業學業的發展機會、更佳的收入增長前景。以東南沿海各省的發展把台灣比下去，從而使學生及其家長知所選擇。

與其以商逼台，過度讓利而少效果，倒不如以民逼台，更具成本效益。至少台灣人才為大陸所用，有利於國家建設、民族復興。國共合作的歷史已終結，今天是以經濟融合、人才融合來對抗政治分離主義。