國家領導人「視頻」行政長官林鄭月娥「述職」時表示，必須堅持愛國者治港，「一國兩制」才能行穩致遠，中央全面管治權才能落實。這番話最關鍵處是強調了人的問題的極端重要性。「一國兩制、港人治港」能否搞好，全看是否能做到「愛國者治港」。

本報多年來一直強調「人的因素，強調人的思想因素」，強調香港特區的行政、立法、司法領域，強調教育、文化、意識形態、上層建築領域，全部因為「人的問題」、「人的思想」問題，令這些領域的管治權沒有掌握在「愛國者」手裏。這些領域崇洋媚外、反中亂港的各種荒謬思想、歪理邪說氾濫成災。在此惡劣環境和氛圍中，「愛國者」生存艱難，被打壓得悽慘慘、灰溜溜，甚至充滿「原罪」，哪裏還有「治港」的可能？

雖然，鄧小平早就說「要以愛國者為主體」治港，回歸後中央也一再表示要「壯大愛國愛港力量」，但說的多，做的少，甚至還時時發生「親痛仇快」之事。久而久之，反對「愛國者治港」的輿論甚囂塵上。誰愛國，反對派就能明目張膽的滅了誰。為此，《東方日報》不知多少次發出「試問今日之香港，是誰家之天下」的仰天長嘆，悲憤莫名！

人的因素第一；人的思想第一；思想上政治上的路線正確與否是決定一切的；路線確定後，幹部就是決定因素。所有這些都是開國領導人「從事革命」「治國理政」總結出來的至準真理和指導方針。當年中央制訂「一國兩制、港人治港、高度自治」大政方針，也是抓準了這一點。所缺陷的是，北京對「港人治港」的「港人」並不了解，對「一國兩制」下的「愛國者」應該是甚麼樣子、甚麼標準、怎樣才能擔起「港人治港」的重任更是沒譜，沒有經驗。「港人治港要以愛國者為主體」遂成虛無縹緲；識別「真愛國」、「假愛國」更無從談起，一切皆屬混沌狀況。於是，有「假愛國者」、「口頭愛國派」渾水摸魚，投機奔競，鑽進「愛國愛港陣營」和建制內胡亂表現，為「愛國者治港」大倒其米也。