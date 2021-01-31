來而不往非禮也，中方宣布不再承認BNO作為旅行證件和身份證明，以此反制英方的陰謀詭計，這是應有之義。有人認為力度稍嫌不夠，黃絲們甚至冷嘲熱諷，認為不影響港人出入，其實這只是牛刀小試，英方若繼續搞鬼，中方勢必進一步反制，取消雙重國籍事在必行，那些吃兩家茶禮的人恐怕再也無法左右逢源。

當初中央為了確保香港順利回歸及社會穩定，對港人持有雙重國籍隻眼開隻眼閉，那是情有可原；如今時移世易，香港已回歸逾23年，再也沒有當初的種種顧慮，應該根據《國籍法》正本清源了。反正今次是英方挑釁在先，中方反制理所當然，這年頭誰怕誰！

英國首相約翰遜聲稱英方向持BNO港人提供在英生活、工作和安居的新途徑，對此感到自豪。這不僅虛偽，而且無恥，如果英國真的關心港人，當年何不直接收留，而是以BNO糊弄港人？說穿了，英國人從來都是自私自利，他們脫歐後面臨窮途末路，又被新冠疫情搞得焦頭爛額，黔驢技窮之下，竟想利用BNO搶奪香港的資金和人才，還美其名曰捍衞港人利益，簡直令人作嘔。

這次港府倒是不含糊，批評英方的舉措明顯是政治炒作，也為賺取經濟利益，藉BNO舉措作「政治遮醜布」。沒錯，英國人最大特點就是臉皮夠厚，他們過去向中國傾銷鴉片，又以武力強佔香港，這段臭史從來不敢提起，反而將自己包裝成紳士，更以港人恩主自居，至今還在指手畫腳。其實誰都知道，英國國力日益衰落，早已淪為二三流國家，充其量只能做美國的應聲蟲，何德何能干預中國內政？何德何能插手香港事務？當然，香港從來不缺孤臣孽子，更不缺洋奴漢奸，他們想「認祖歸宗」做英國二等公民，那是他們的自由，沒有人干涉。但他們必須清楚，香港不需要也不歡迎離心離德的人，走了就不要再回頭。