立法會振興香港經濟事宜小組委員會日前召開會議，討論如何救市，一眾官員成為眾矢之的，議員輪流發炮，斥政府抗疫「甩甩漏漏、後知後覺」，封區封得太遲，而且抗疫措施寬緊沒有準則，確診數字上升，就收緊措施，但確診數字下跌，政府未有提供放寬措施的標準，所以多個行業被玩殘，例如戲院業及美容業。食衞局局長陳肇始深明「為官之道」，沒有赴會避開質問，副手徐德義變成箭靶，解畫又是耍太極，稱開始考慮放寬防疫措施的條件，並為不同行業制訂細緻條款。廢官一貫「唔鬧唔做」，「好做唔做」，收效成疑的「安心出行」應用程式懶理反應冷淡，繼續推行，真正有實質幫助，可以救命的「保就業計劃」卻拒絕延續，實在莫名其妙。新加坡推出疫情追蹤系統「合力追蹤」，與香港最大分別，就是當地會強制居民進入場地前要先啟動程式，而非香港「安心出行」的自願性質，效果當然大不同，建制派議員也潑冷水，強調自己並無安裝。政府官員回應亦是「九唔搭八」，稱本港市民着重私隱，程式設計着重對使用者的保障。這番真是典型廢話，如果怕自己行蹤洩漏，就不會裝設程式，若果裝了自然代表同意抗疫大過天，以小我私隱換大我安全。現在反應未如理想，實在是「兩頭唔到岸」。

為官者不識分輕重，婆婆媽媽，難怪抗疫總是拖拖拉拉，未能果斷清零。封區遲了一年，收效大減，第一次封佐敦強檢，找出10多個確診者， 第二次封油麻地只找出一個，最近封北角東發大廈，連一個也找不到。抗疫進度令人失望，問責制名存實亡，變成「免責制」，除非高官自己肯下台。

退而求其次，議員指以高官差勁表現應該減薪一半。每人一年慳百萬人工，可以改用來幫助有需要的人士。知恥近乎勇，可惜擔當抗疫大任的是「笑恥」，徒嘆奈何！