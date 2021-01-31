英國以BNO制裁中國，而中國則反制裁，不承認BNO。事緣英國以香港去年實施《港區國安法》，作為其對港人道義責任，英國宣布合資格及持有BNO港人符合5+1條件後，可申請英籍。合資格者可於1日31日下午5時起申請新簽證，而中國亦於29日宣布中國同日不承認BNO是旅行證件，更批評英國違諾賦予持BNO港人居英權。

中美鬥爭，英國加入戰圈，作為中國人當然不會支持外國爭取全球霸主地位，而起事端。但事件引起港人關注，認為BNO牽涉中國《國籍法》。中國一向只承認一個國籍，港人若選擇英籍，只好移民英國，甚至有說這些人既不是中國人，故也不是香港人，失香港居留權、福利和投票權。筆者認為既入英籍，當然不是中國籍人士，但卻不等如同時失去香港永久居民身份。君不見不少港人回歸前移民他國，以及他國國民來港7年，都可以同時是非中國籍的香港永久居民嗎？這是當年討論《基本法》和一國兩制時，有別於內地做法。筆者擔心兩國爭拗，各方易於情緒化，而有所偏激。

香港之能在七、八十年代起飛，廿、卅年成國際都市和金融中心，是香港不從政治和意識形態出發，用人唯才，能賺錢的可多賺，能有計的也大有機會。於是匯聚來自五湖四海各方豪傑，為香港出謀獻策，成功締造「東方之珠」。八、九十年代中英討論九七回歸問題，有不少人擔心，移民他去。最後《基本法》並沒有因不忠誠、不愛國、不是中國籍，反而容讓他們保留永久居民身份。做法令留下來的港人，信心大增。九七回歸後，不明朗因素消退，香港不變，不少人後悔而回流。真金不怕洪爐火，政治問題通常是一種時勢，過後又復平靜。

中美鬥爭發展如何？無人知道。但美國更換總統，很明顯拜登與特朗普不同。他的閣員不少曾公開發言，都是反共，但最後卻歸納：中國是美國最強大競爭對手，而非敵人。聯合國秘書長古特雷斯於28日說：希望美國和中國的關係重設。五眼聯盟新西蘭貿易部長奧康納說：如果澳洲表示出尊重，與北京關係或有改善。國家副主席說：中美應聚焦合作，管控分歧。美國在變，五眼聯盟在變，聯合國發聲。中美鬥爭在變。

英國從未為港人福祉着想，否則1985年不會有BNO。今日政策「5+1年」才可申請入籍，人和錢都先到英國，到時誰執政，政策會否改，天曉得。港人要認真考慮。一定要走，也留不着。但筆者希望政府和留港港人會知道，建立信心，人才和錢財都留港，才是香港之福，才是疫後重建的基礎。