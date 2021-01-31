英國政府如期開放讓持有BNO的港人申請BNO居留簽證，中方即時表明立場，不再承認BNO作為旅行證件和身份證明，保留採取進一步措施的權利。然而，早前傳出北京將嚴格執行《國籍法》，不准以BNO移民的港人既保留香港永久居民身份，又投奔英國生活，只能二擇其一的反制措施仍未出台。

不問可知，黃絲對此鬆毛鬆翼，大放厥詞，認為北京淆底了，所謂不承認BNO作為旅行證件和身份證明，對BNO持有人毫無影響，反制軟弱無力，不值一哂，嘲曰：英國一樣唔承認回鄉證㗎！

黃絲頭腦簡單，看事情永遠只看表面，本來不值一駁，但既然BNO成為熱話，不妨湊熱鬧分析一下。以《港區國安法》為例，從中央突然推行，殺黃絲一個措手不及開始，顯見中央撥亂反正的決心非常強烈，毫無動搖。而且，由黑暴爆發到國安法落實，足足相隔逾年，證明北京做事不急不躁，按部就班，不出手則已，一出手驚人。相比推行國安法，英國以BNO攪局只是小菜一碟，對北京影響微乎其微，此所以，人們暫時見到外交部的聲明，態度雖然清晰而強硬，但總的來說是克制。

不過，溫馨提示僅是第一步，要是英國繼續鬧下去，甚至港人移民人數超出中方預期，北京肯定不會善罷甘休。所謂空穴來風，未必無因。《國籍法》遲早應用在港人身上，若有關反制不僅限於持BNO移民的港人，而是擴及所有已經移民的港人，相信將會是很多香港人的夢魘。

事實上，雙重國籍在許多國家都是禁止的，除了中國，新加坡、日本等都不准國民擁有另一國家公民身份；至於澳洲，年前曾揭發部分議員擁有雙重國籍，鬧出軒然大波，最終要辭職或被DQ。隨着中國愈來愈強大，愈來愈自信，在香港嚴格執行《國籍法》是必然之事，今日嘲笑北京的黃絲洋奴宜做好心理準備。