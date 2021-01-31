筆者私下跟香港電台關係不壞，尤其喜歡應邀出席英文電台的時事節目，洋人主持字正腔圓，吐詞儒雅，跟他們對談，每一次都是讓我學習和磨練英語的好機會。然而，身為時評人，卻不能因私害公，該台有不當之處，我還是要非其所非。

香港電台每年享受着十億元公帑的供養，全台衣食無憂，或許正因為一切得來太易，使部分人嬌縱成性，好些行為甚至已到了乖戾的地步。

大家未必一下子能明白，一年10億元的支出是甚麼概念。讓我告訴你，電視廣播有限公司屹立香港數十年，娛樂圈過半數的明星都是由該台孕育出來，TVB在全球華人的影響力，以至對香港文化的貢獻，絕不是香港電台所能比擬。如此重要的一家廣播機構，今日市值是30多億元，也就是說，如果將該公司出售，換來的資金只夠香港電台營運3年半，港台「大花筒」的程度如何厲害，於斯可見！

香港電台欲壑難填，政府每年還是盡力去填，但該台部分人，卻是「食碗面，反碗底」，不少做法可謂有乖於常理常情。某些傳媒素來反中亂港，他們的記者尚且不會在公開場合高喊，要特首「講人話」，沒有一家機構的新聞工作者會如此「冇品」，反倒給政府養得白白胖胖的港台，他們的記者就會。

近日，香港電台的做法更加讓全城嘩然，政府在油麻地封區檢疫，派發給市民臨時食用的罐頭，絕大部分都有易拉環設備，只有小部分沒有。然而，港台記者卻在此大做文章，將手上的罐頭覆轉，再拍照刊出，讓人覺得像是全部罐頭都沒有易拉環，以抹黑政府是如何不恤民情。這種行為，已近乎是新聞造假了。

要花重金去養一隻狗兒也就算了，偏生牠還要專找主人「噬咬」，試問情何以堪！