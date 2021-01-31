政府抗疫「力保不失」成為笑話，疫情爆到九彩，由劏房林立嘅油尖旺、深水埗區爆到傳統中產區嘅藍田麗港城、荃灣綠楊新邨；不明源頭確診個案日日雙位數字；封區強檢擾民又屢見走漏，想一廈清零都係得啖笑！

廢官抗疫，招數花式多多，被批評抗疫工作甩甩漏漏，後知後覺，農曆新年即將來臨，疫情未見稍緩，難怪有議員促高官減薪一半。領導抗疫嘅主要問責高官食衞局局長陳肇始表現一個字足以形容：廢！2003年沙士爆發，時任衞生福利及食物局局長楊永強面對社會指摘抗疫不力，向時任行政長官董建華請辭，董就話請辭係體現問責制精神！其後佢自己都「腳痛」體面下台！

以陳肇始一年抗疫嘅表現，唔好話抗疫無方、鬆弛無道，根本佢連講嘢嘅思維邏輯都有問題，譬如話全日禁堂食先至知有咁多人要返工；譬如話政府會為新冠病毒確診者提供一筆過5,000元津貼，被狠批為變相鼓勵市民不用全心抗疫，結果要勞煩「神童局長」羅致光澄清，指有關津貼只限不享有薪病假和因確診而手停口停無收入打工仔才可受惠；又話農曆新年間讓商場提早落閘，即係縮短營業時間；又話研究禁止跨家庭聚會等等，無不令社會嘩然！有人就話喇：陳局長擁有教授名銜，即使能力有限，都唔好隨口噏當秘笈吖！起碼講嘢要有啲啲邏輯！

以陳肇始咁嘅料子，德不稱位，能不稱官，抗疫一塌糊塗，認真「不祥莫大焉」，「肇始」改壞名！唔慌唔「笑恥」咯！林鄭呢位奶媽都算仁慈，眼見肇始真係唔掂，已將防疫酒店、疫苗接種安排等要務交畀佢另一愛將——公務員事務局局長聶德權跟進，為陳局長分擔，可惜佢依然神不守舍，一時口罩反轉戴，一時去佐敦封區巡查時又忘記戴證件，搞到差人唔畀佢入去！咁嘅局長，減薪一半，不是太便宜了她嗎？為港為己，下台吧！