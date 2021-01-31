看加拿大政府對中國對香港時局的回應，總是給人追不上事態變化，凡事「慢三拍」的感覺。最新例子是加拿大全球事務部近日表示，中國將在香港嚴格執行《國籍法》，不再承認中國人的雙重國籍。不知道加國政府從何時得知中國不再承認雙重國籍的印象，按照我們理解，根據《國籍法》，中國政府從來都不承認雙重國籍，香港特別行政區並不例外。不過，香港對持有外國護照的中國籍居民多了一點彈性，便是視他們擁有的外國護照為旅行證件，對他們持有關證件到外地採模糊政策，你不說，他也不管，但身在港、澳和內地，還是以純粹中國籍居民看待，即是說，這些居民不享外國籍人士的領事保護權。

如果這些居港的雙重國籍居民要享有外國領事保護權，其實也很簡單，只需要入境時出示外國護照，簽證入境，便沒有失去領事保護權的憂慮，安心享受外籍居民的身份，不過，最好看清楚入境簽證的限制，如居留期限，在港工作和入學的條件，避免從事一些與入境簽證相違背的活動。不過，以外國人身份入境居港，其政治權利會受到一定限制。

所以加拿大的警告毫無新意，香港居民中擁有加拿大國籍，估計約有30萬，佔絕大多數是上世紀80到90年代港人移民及其子女，回流後以中國籍居民身份居港工作或經商，其中拿回鄉證到內地工作及開廠，甚至定居者亦大不乏人。居港加籍人士若聽從加國政府勸告，一旦在香港遭到執法部門扣留和問話，希望獲得加拿大領事服務和保護，最重要還是以加籍人士身份入境。其實同一警告，在去年6月底《港區國安法》開始實施時，加國政府已提出過，在《港區國安法》實施後，可能會出現濫捕及胡亂檢控，並擬定計劃撤走30萬國民。怎麼不到半年又再提出類似警告？是上次撤僑計劃反應冷淡，還是要配合英國BNO新措施唱其雙簧，以示支持？