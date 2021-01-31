功夫茶：雙重國籍存異心　兩家茶禮點表忠

人心欲壑難填，得一想二，日常生活見怪不怪。呢，有人就感嘆：人啊人，長了顆《紅樓夢》嘅心，卻生活喺《水滸傳》嘅世界；想話結交啲《三國演義》嘅桃園弟兄，卻總遇到《西遊記》裏面嘅妖魔鬼怪！其實，人生又邊會有成世咁好彩㗎，兩家茶禮食到舔舔脷，都不知今夕何夕，竟是誰家之天下！

唉，回歸超過23年，總不能只換了一面旗而人心依然戀殖成癖，黑暴期間，公僕「吃飯砸鍋」，簡直不成體統！阿哥，正如尋日「正論」指出：港人治港路不通，愛國方能治香港！功夫茶大早亦明言，香港行「一國兩制」，BNO變成「第三制」，充滿殖民地色彩，阿爺係時候要端正主人家心態，要嚴格執行《國籍法》，公務員既然已對特區政府宣誓效忠，中國政府亦宣布不承認BNO護照為旅行證件及身份證明，香港特區政府也即時作出同樣安排，BNO擺明已經作廢，公僕做乜仲要攬住佢唔捨得放棄？練神功乎？

嗱！外界關注應同時要求公務員放棄持有BNO，即係話，BNO或港人身份，只可二擇其一，唔可以再食兩家茶禮咁着數！之不過，公務員事務局局長聶德權尋日就表示，公務員擁有國籍嘅安排，係根據《基本法》及現有規定進行，唔應該將兩件事混為一談喎！佢仲理直氣壯咁話，對於中方有關「愛國者治港」嘅言論，即係要擁護《基本法》，接受香港嘅憲制秩序，認為公務員作為政治體制嘅一部分，係有同樣要求。

聶局長睇怕仍然在夢中，留戀緊97回歸之前擁有BNO護照，甚至居英權嘅公務員不知凡幾！之不過呢段「光輝歲月」，隨着阿爺執正來做，「一國兩制，港人治港」經過逾23年實踐，證明荒腔走板，變質變味！唔落實「愛國者治港」，禁止雙重國籍，香港唔會有前途！即係話，公僕一係攬住BNO去「日已落國」捱fish and chips，一係放棄位高權重厚酬嘅鐵飯碗，唔可以再上下其手，身在漢營心在曹，食兩家茶禮咁鬼過癮！

事實上，唔正本清源，搞清效忠問題，特區政府難浴火重生！功夫茶記得前京官被問到特首人選嘅條件，就開出4大標準，即愛國愛港、中央信任、有能力管治及受港人擁護，一句到尾，都係忠誠度最重要！正如有論者指出，任何一個國家或地區均不會容許國民擁有雙重國籍，尤其問責高官及公務員，是以特區政府應一次過規定公務員放棄BNO！這是關乎人的問題，更關乎政治忠誠，絕不能模棱兩可！

要言之，就係「愛國方能治香港」，否則幾叻都係要走佬！聶局長，時移世易，不能一本通書讀到老！香港當務之急，係要忠臣謀士，真正愛國者治港也！