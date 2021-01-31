世界視線：行政命令頻發　國策朝令夕改

美國總統拜登入主白宮不足兩星期，卻簽署了數十條行政命令，推翻特朗普的多項政策，包括停止撥款興建美國、墨西哥邊境圍牆，重新加入《巴黎氣候協定》，以及廢除針對部分回教國家的旅遊禁令等，不一而足。

總統在橢圓形辦公室大筆一揮，就把一系列國家大政方針推倒重來，而不是走正常立法程序，自然引發在野黨強烈不滿。參議院共和黨領袖麥康奈爾批評，拜登自己就曾在去年10月說過，除非你是獨裁者，否則不能通過行政進行立法，但總統現在做的，卻恰恰是這麼一回事。

有自由派媒體為拜登辯護，強調拜登當時只是指在某些情況下單憑行政命令立法並不合憲，例如簽署行政命令大幅增加大型企業的稅率，便「只有獨裁者才會這樣做」，然而不管媒體如何為拜登緩頰，後者一直吹噓自己有建立跨黨派共識的超強能力，如今卻難免面對「貨不對辦」的質疑。

這就難怪連之前一直力挺拜登的《紐約時報》，也發表題為「放緩行政動作」的社論，呼籲對方放慢簽署行政命令的動作。然而文章也承認，面對政黨惡鬥愈來愈兩極化、民主黨在參議院只有微弱優勢的情況下，拜登除了藉行政命令強渡關山，根本別無選擇。至於該社論沒有提到的是：拜登很有機會只當一任總統就「讓賢」，最忌諱被後世人蓋棺論定「一事無成」，「放慢動作」顯然不在其考慮之列。

美式民主走到特朗普執政的4年，百病叢生，問題多多，其中最重要的一點，是制度對總統的「制衡」，其實只是建基於行之經年形成的「慣例」，又或者總統個人的「素養」，一旦遇到像特朗普這樣有權用盡，甚至為了個人便利不惜鑽盡制度空子的人，所謂「制衡」只能淪為空話。據統計，特氏4年任期共簽署了220條行政命令，逼近奧巴馬和小布殊8年任期的276條和291條水平，在這方面，拜登可以說是「承襲前人傳統」而已。很多人批評執政者長期在位，容易產生「獨裁」，但像「美式民主」那樣，每4年或8年來一次政策「髮夾彎」，對國家而言又是否好事？