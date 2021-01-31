正論：斬件封區欠成效　全民強檢勝過拖

國家領導人開腔表明對香港疫情感到憂慮之際，港府仍未知恥近乎勇，抗疫仍是拖拖拉拉。當局先後3次封區，疫情依然無法受控，顯見黔驢技窮。長痛不如短痛，與其斬件式封區勞民傷財，倒不如在全港推行全民強制檢測，無謂再拖。

港府一星期內3次封區，第一次局部封鎖佐敦區，動員3,000人，檢測7,000多名居民，驗出13宗新冠肺炎確診個案，約473戶無應門；第二次突襲式封鎖油麻地3幢大廈，動員380人，約有330名居民接受檢測，發現一宗確診，約三成單位93戶無人應門；第三次則圍封北角東發大廈，動員360人，約475名居民接受檢測，約190戶沒有應門，無人確診。別說被找出來的確診個案一次比一次少，無人應門更合共多達756戶，意味隨時有大量漏網之魚在全港各處繼續播毒。

最弊是港府對「走甩」的住戶並無資料，只能美其名曰部分是已確診人士、部分是強制隔離人士、部分則是空置單位，騙倒自己也騙不了人。事實證明，封區強檢雷大雨小，動員人手不少，對清零的作用卻聊勝於無，而且封區對居民既造成不便，也帶來恐慌。

更令人質疑的是，港府對走甩的住戶無資料也就罷了，就連拒絕檢測而提出的檢控也寥寥無幾。有指北角的封區行動中，有15人無依公告強檢而被發出定額罰款5,000元的告票，與高官當初所說，不遵從強制檢測令即屬犯罪，可處第4級罰款25,000元及監禁6個月相去極遠。

禁而不止，則刑罰侮。港府執法畏首畏尾，一味寄望市民自律，其實即是推卸責任，同時也是將法規刑罰自廢武功。要是人人都懂自律，試問何需法律存在？港府在抗疫要緊關頭仍是毫不着緊，疫情難斷，豈是無因！

可以看到，港府預告突襲式封區陸續有來，並以泰山壓頂之勢，在事前全無諮詢下，責令各部門設立調動機制，準備足夠人手預先組織隊伍，一旦有行動要隨時落區協助，因而引起公務員不滿。另一方面，港府近日將大量鐵馬搬到紅磡疫區，又惹來封區疑雲，居民恐慌性購入糧食準備隨時禁足在家，而區內的長生店則擔心一旦封區會阻礙先人殯葬，足見封區造成的民怨已是愈來愈大。

由此可見，與其斬件式逐個小區封鎖強檢，勞民傷財，作用輕微，倒不如大刀闊斧推行全民強制檢測，爭取在短時間內完成。惟有將全港所有隱形患者悉數揪出，才能確保疫情清零；惟有疫情清零，才可挽救人命安全，更重要是粵港澳通關可期。本港經濟已因疫情肆虐而一沉不起，不僅失業率達到6.6％的16年來新高，去年經濟收縮6.1%更創下史上最差紀錄，加上破產呈請按年大增，所有數據皆表明中港若繼續通關無期，經濟萬劫不復。

疫劫一年，香港已沒有本錢再耗下去，惟有果斷採取非常措施，早日實現清零，香港才有一線生機。廢官無謂拿歐美疫情跟香港比較，一味自我感覺良好，還是發憤圖強，咬實牙關做實事，推行全民強制檢測不容再拖！