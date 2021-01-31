神州觀察：民生工程亂紛呈　既撈政績又撈錢

內地近年致力於城鄉「廁所革命」，目的是為改善公共衞生條件，提升民眾生活質量，尤其針對廣大農村地區糟糕的廁所環境設施，政府沒少投入資金補貼進行改造。然而過程中不時爆出資源錯配、胡亂規劃、工程存在質量缺陷等諸多問題，以致重要的民生工程在一些地方更淪為了政績工程、撈錢工程，不僅沒能為民眾帶來方便，反造成各種尷尬與抱怨，實在可惡。

近日有內地官媒報道，遼寧農村的廁所改革亂象重重，單是瀋陽市過去幾年間投入的資金便達上億元，惟建造的8萬多個廁所竟有超過5萬個遭廢棄。譬如報道稱，當局為了工程方便，居然將基層所用的廁所建於戶外，瀋陽的冬天有多冷，不難想像，戶外如廁叫人如何受得了？當局此舉又屬缺心眼還是缺德？此後當局雖將廁所改建回室內，卻又不給裝設清理糞污等配套設施，結果民眾還是得物無所用；此外還有將坐廁安裝在正對農戶家中爐灶位置，或是在3口之家建3個廁所等亂象，甚至有廁所建在廢棄房屋中，堪稱咄咄怪事。

故而民眾對此十分氣憤，質疑當局純粹是在做政治騷，也不管建成的廁所是否實用，只要能完成任務指標，數目對上號即可。民生工程淪為政績工程之餘，當中更涉及到剋扣廁改補貼、藉機撈錢的貪墨行為，譬如原本發放標準是每座室內廁所4,500元、室外廁所3,500元，但不少村民反映，村裏給出的室內廁改補貼僅為1,500元，有人更連大幅縮水後的補貼錢也領不到；民眾難免要尋思，既然甚麽好處也沒撈着，還要倒貼，還不如自己挖個「茅坑」來得實在，如此一來，勢又會令廁改難以推行，最終影響「革命大業」的全面實現。

類似操作過往亦不鮮見，像山西太原市某鄉村早前修建的50多個蹲廁，只建成了地面部分，卻沒有屋頂和圍牆，當地政府說是財力緊張拿不出錢，只能任其「爛尾」；甘肅武威被指在招標工程款中賺差價，以致改建的廁所質量粗糙無法使用；河北石家莊一戶農家則被虛報有6個廁所，全村總計虛報百多個廁所騙補；安徽阜陽耗資12億元搞廁改，卻被揭充斥「假大空」工程，荒唐到有農村乾脆放幾個膠桶在坑中充當坐廁，甚至發放掩口費予村民應付上級檢查。

巨額廁改補助一再淪為「唐僧肉」，遭一些地方部門上下其手，中飽私囊，以致好端端的民生工程被搞得烏煙瘴氣，讓德政淪為惡政，堪稱誤國誤民，是故當局對這類腐敗現象絕不能輕饒。見微知著，內地各民生領域不乏這類形式主義、弄虛作假、貪佔政府補貼等腐敗亂象，屢屢造成民怨，為禍深遠，不可不慎。