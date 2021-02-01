世界視線：眾議員言行極端　共和黨無可奈何

美國共和、民主兩黨惡鬥日益尖銳，早已超越了議事堂上的唇槍舌劍。民主黨籍黑人眾議員布殊日前指控共和黨籍眾議員格里尼，對她出言責罵，並以安全理由搬離辦公室。事後格氏不僅否認指控，還形容對方是「聖路易斯黑人的命也是命恐怖主義暴徒的領袖」。加州民主黨眾議員戈麥斯已草擬動議，將格里尼逐出議會。

格里尼是首位贏得國會議席的陰謀論組織「匿名者Q」公開支持者，其極端言論可謂不勝枚舉。除了所謂民主黨「孌童集團」，格氏還質疑多宗校園槍擊案，是試圖剝奪《憲法》第二修正案保障的擁槍權的「插贓陰謀」；並對刺殺民主黨人的網上貼文點讚。格氏同時是前總統特朗普的堅定支持者，不僅宣傳特氏「大選勝果被偷走論」不遺餘力，更以「縱容兒子從中國、俄羅斯獲利」為由，發動彈劾總統拜登的議案。

面對嚴懲格里尼的壓力，眾議院共和黨領袖麥卡錫明顯避重就輕，僅指出格氏的言論「令人不安」，會私下約談對方。麥卡錫對待特朗普的態度最近有所軟化，由聲稱特氏要為國會山莊暴亂「負責」，轉為「國家弄成今天的不堪境地，大家都要反省」的和稀泥，近日更到佛州海湖莊園「覲見」特朗普，商討2022年共和黨重奪眾議院控制權的大計，所謂「約談」只是搪塞公眾的姿態。一般相信，麥卡錫不會對身為特氏愛將的格里尼下重手，充其量只會將她逐出事務委員會，盡量降低其影響力。共和黨建制對格里尼的處理手法，跟對待特朗普彈劾案如出一轍。在具體言論上或許會加以譴責，但當影響到當事人的政治利益時，便會拿出諸多高大上的藉口，為自己的不作為尋找理據。彈劾卸任總統違憲且有礙國家和解；驅逐「出格」議員，則有「以言入罪」之嫌，就算真的要「驅逐」，也應由選民投票決定。

這正是問題關鍵所在。有甚麼樣的選民就有甚麼樣的政客，正如英國《衞報》一篇評論文章指，以格氏過往的公開言行，在別的國家早已被列入潛在罪犯監察名單，更遑論進入議事堂？