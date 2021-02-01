功夫茶：廢官當道憂柴米　試問點敢亂生仔

末日香港，生人勿近。尋日勞工及福利局局長羅致光發表網誌，講及過去一年本港出生率及長者死亡率走兩個極端，去年頭11個月，新生嬰兒數目較2019年同期下降咗17%，但長者死亡率卻創新高，頭11個月共錄得46,414人死亡，即平均每日死139人，條數比2019年同期增加了4.4%，去年係死亡人口數字首次超越新生嬰兒數目。

羅致光將新生人口下降，賴晒前年下半年嘅反修例風波，社會不穩定導致生育數字大幅度減少，但去年中開始，特別係《港區國安法》通過後，黑暴差唔多收晒皮，又點解釋生育率，甚至註冊結婚數字，未來預計都係繼續下降？照計爆出疫情，四圍都係禁令，唔係禁食就係禁聚，連旅行都冇得去，兩公婆困喺屋裏面，難得唔使戴口罩，咀完有乜好做？兒童不宜，畫公仔唔使畫出腸。以外國經驗，呢種情況會誕生嬰兒潮，但香港點解會剛剛相反呢？

無他，又係廢官拖累，土地問題10年如一日未解決，有情人拍拖好多年都買唔起樓，冇樓又點結婚？所以衍生好多怪現象，例如結咗婚照舊住自己父母屋企，等到儲夠首期先住埋。又或者租劏房住吓先，慳錢用嚟買樓。呢啲情況真係煎熬好多年輕夫婦，同父母同住，行周公之禮都唔敢盡興，收斂啲淫聲浪語，驚嘈住老人家好尷尬，就住就住，影響表現，又點可能一擊即中？如果住劏房仲大鑊，兩公婆房事隨時被左鄰右里聽到晒，當正免費真人騷，一陣敲門話擾人清夢甚至話想加入，問你點好？

其實一時歡愉，搞出人命，講緊養大一條小生命，奧運冠軍風之后話要400萬，一諗到當堂腳軟，下肢同下體都硬唔起來。尤其係廢官當道，經濟低迷，疫情下雪上加霜，失業放無薪假，憂柴憂米，自己開飯都成問題，唔通叫BB捱餓？

羅致光喺網誌表示，大灣區人口未來10年會增加到9,000萬至一億，是否仍要力爭提升本土生育率，值得思考。即係言下之意，靠晒人哋生力軍嚟香港，政府唔會做嘢催谷生育，懶得理人口老化。功夫茶最憎官員卸膊，淨係識講出生率低，但係又唔講點樣提高生育率， 坐以待斃，擺明係廢！

等功夫茶點醒阿羅局長，鼓勵生育即係鼓勵行房，對於家庭環境難行周公之禮嘅夫婦，可以推出爆房優惠，去酒店或者時鐘酒店過二人世界，可以資助打多啲折扣，順便刺激酒店業，一舉兩得，又例如推出首次生育優惠，同首次置業一樣，可以有雙重稅務優惠，重賞之下，必有勇「夫」，功夫茶感嘆，今時今日喺特區生育做家長，心口真係要掛個勇字！