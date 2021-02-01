神州觀察：毒大米銷遍神州　治亂世要用重典

甘肅和陝西交界的嘉陵江及其支流剛被查出有金屬冶煉廠和鋼鐵廠違規排污，導致出現鉈毒超標，四川德陽市近日再遭踢爆有化工廠長期亂排污水，致使耕地嚴重受污染，不知產出多少重金屬鎘超標的毒大米，一個個如此爭先恐後地製造「毒禍」，簡直傷天害理。更可怕的是，多年來大批毒大米被一些無良商家以低價收購後銷往各地，甚至有指國家糧庫也參與其中，藉機斂取暴利，禍國殃民，真不知這是甚麽世道。

正如有內媒記者走訪當地糧商發現，每噸散裝毒大米售價比最便宜的普通大米還要便宜600多元，且在德陽供不應求，因為「只要賣上千噸左右，利潤差就是幾十萬元」，誰不做誰是傻子。惟記者從其中一間糧舖購買部分散裝大米送檢後顯示，每公斤米的鎘含量最高竟比國家標準0.2毫克超出約90%，可對於無良米商來說，又有誰在乎這些？事實上，德陽當地民眾近年已屢受鎘超標毒米之害，而相關銷售情況更被指近乎公開化，叫人匪夷所思。

報道稱該條毒大米利益鏈上包羅糧商、經銷商、加工廠、酒廠等多個環節，甚至涉及省屬國家糧庫。具體而言，酒廠收購鎘含量不超過0.4毫克的毒大米釀酒不算違法，於是想購進毒大米的糧商大多會聯合酒廠進行「洗白」，並給予酒廠相應好處費。而當地國家糧庫更是毒大米收購大戶，因為按照相關政策，即使農民在受污染土地上種糧食，糧庫亦需收購，否則會「造成農村不穩定」，只是糧庫有人為了賺錢，將毒大米又賣了出去，後期交易時亦不見監管部門做專業檢測，縱然抽查發現毒大米，亦只是罰款了事，且商人交了罰款仍可繼續賣，實在荒唐。

早前廣東省一處國家糧庫亦爆出收購鎘超標毒米醜聞，一干人等同樣是明知故犯，大賺缺德錢，事件更引發輿論對於國家糧食安全之憂。尤其需要看到，該次所涉毒大米又是來自湖南，並於此前出現在雲南昭通等地，一而再再而三地湧入市場，坑害百姓，莫非要將國人重新變回「東亞病夫」才甘心？故對這些無良奸商及國家糧庫中的「蛀蟲」、不負責任的監管部門，都需加強追責與懲處力度，治亂世用重典，絕不可姑息。

解決毒大米問題更需從源頭抓起，正如有專家指出，化工企業亂排污水，令含鎘污水流入稻田才是大米鎘超標的主要原因，端看地方當局對這些化工企業是否下得了手。因為事關各種利益取捨，譬如四川德陽是全國4大磷礦生產基地之一，湖南則是有色金屬之鄉，卻也是全國稻米之鄉，按說這些地方都需加大污染土地休耕治理力度，重拳打擊非法排污企業才對，毒大米卻仍禁之不絕，孰令致之？