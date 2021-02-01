近日備課，要講一帶一路的歷史與文化課題，多看了新疆的歷史地理。

河西走廊是中國與歐亞大陸西部的主要連接，由於出河西走廊再走天山南路，經喀什（或稱疏勒）便可越葱嶺（今天的帕米爾高原）到肥沃的費爾干納河谷。再向南可往印度，西行沿兩河流域的綠洲城市：安延集、塔什干、撒馬爾罕、布哈拉、希瓦等，一路西行，經今天的阿富汗，可到波斯，更可分別至東歐、中東，乃至埃及。由於沿途歷史文明深厚，驛道或駱駝之路因政府建設而打通，二三千年來都是歐亞交通的主道，勝於黑海、裏海北的大草原的通道。不但絲綢等物資貿易暢通，文化交流更盛。

新疆是中國在本部統一後才向外擴展，但相對於華夏的富裕，西域只是中原王朝防衞北疆的重點，或許可說是長城以外的防線。漢唐經營都頗吃力，但不能放棄，特別是秦漢以來東西貿易興旺，造就了天山南北路的綠洲城市以貿易和水利建立繁榮的城邦，中國掌控不了，便成游牧民族壯大實力的基地，一旦壯大便東侵華夏中原，匈奴與突厥是一例子。

不過，帕米爾高原亦可作屏障。波斯帝國、馬其頓的亞歷山大帝國等都東擴至費爾干納為止。阿拉伯的帝國在公元751年於塔坦斯打敗唐朝軍隊，遏止了唐所代表的華夏帝國向西擴張之途，亦沒有再東進。歐亞大帝國之從西進侵中國的，只有明代的帖木兒，但征戰未成而死。元蒙的成功也不是經喀什、河西走廊而來，主要還是循匈奴開拓的南下途徑而來。

清朝之征準噶爾蒙古，一是防止它的東侵，二是防禦其背後的沙俄帝國。成立新疆，一如西南地區的改土歸流，直接管治，目的為鞏固邊疆。

當歐美列強改從海路擴張，新疆便成內陸，特別是俄羅斯帝國變成蘇聯，中國基本上沒有了北顧之憂。個別時期的衝突，對中國的威脅不如海路。但新世紀的形勢轉變，英美帝國衰落，冷戰結束，歐亞連接成為新的發展機會。新疆便一下子變成中國新的對外經貿的樞紐，更重要的是新疆周邊地區各國發展，中亞各國再不受帝國的束縛，新疆便借中國內地的既有發展，大有成為中亞的中心的趨勢，尤其是喀什，連接塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、巴斯斯坦、阿富汗，正重新發揮其優越的戰略地理作用。

歷史上絲綢之路經南疆、喀什出中亞、南亞，勝於北疆。只要中亞休戰發展，今後一二十年或是歷史的重現。