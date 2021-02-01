英倫改變了BNO的性質，把本來只能旅遊的證件，弄成可以入籍英國公民的證件，這是中國《國籍法》不能接受的，因而以BNO申請入籍英國的「港人」將被視為英國公民，失去中國公民的身份，也很可能失去香港永久居民的身份。這對那些習慣於在中國香港和英國之間「兩頭搵着數」的香港人肯定不是好消息，對無心移民英倫的港人則無所謂，手中的BNO只是成了「歷史文物」而已。

英倫這樣做，當然是在和北京玩政治博弈、外交博弈，要和美國站在一起「懟中國」。

過去一年多，香港發生了他們有份支持的反修例暴亂，而這一暴亂又被《港區國安法》「打壓」了下去，他們精心培養的政治代理人、反中亂港勢力將有滅頂之災，英倫是不能不做點兒甚麼的，以示她在「維護香港的民主、自由、人權」，在「捍衞《中英聯合聲明》」，在「對香港人負起道義責任」。

除了這些冠冕堂皇的欺人之談，英倫也有些心虛的。他們知道97年後，自己扮演了導致香港亂象叢生、破壞「一國兩制」的不光彩角色。為了掩飾自己的所為和罪孽，繼續欺世盜名，就借機弄出了改變BNO性質這一招，充當「好人」，正好對香港「人財兩收」。

其實，所謂「人財兩收」——看上了香港的錢財和人才——也是「有謊」的，在英國人眼裏，港人中哪裏有甚麼他們需要的「人才」？

英夷統治香港時，中英談判香港前途問題時，有那麼多港人移民英國，有幾個是英國需要的「人才」？有些港人在香港算是人才，去了英倫，又有幾個還是「人才」？還能幹人才的活？那些有「專業」的人才，到了英國又有幾個還能從事專業工作？有多少人不得不從事苦力活？

因此，說英國人看上了香港的人才和錢財，只說對了一半。然而，不管怎麼說，錢財要由人才通過移民帶去，改變一下BNO性質就能搞掂，這筆帳簡單得不用算，老英何樂而不為。