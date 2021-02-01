「靡不有初，鮮克有終」，這是古人總結的經驗，不能保持良好初心，就不可能有良好結局。香港回歸逾23年，亂足逾23年，就是因為沒有保持良好初心，沒有實現真正意義上的回歸。當年鄧小平強調必須由愛國者治港，這就是良好初心，可惜事與願違，一國兩制走樣變形，愛國者治港根本無從說起。尤其是雙重國籍問題，更凸顯港人治港先天不足、後天失調。

由於歷史的原因，香港不少人持有雙重國籍，包括部分公職人員及立法會議員，中央對此一直抱着相當寬鬆的態度，從來不過問。沒想到英國無事生非，利用BNO攪局，這次中央再也不可能坐視不理，不承認BNO作為旅行證件和身份證明，只是第一擊，其他反制措施必將陸續有來。正如東方「正論」指出，中央除了嚴格落實《國籍法》，禁止雙重國籍，更可順勢加速以「愛國者治港」取代「港人治港」。

事實上，香港作為中國不可分割的一部分，回歸逾23年後的今天依然沒有清理殖民殘渣，本來就很不正常，而任由雙重國籍人士擔任重要公職，更是匪夷所思。特別是司法機構充斥外籍人士，彷彿他們才是香港主人，由他們主宰港人命運，簡直荒謬絕倫。外籍法官只會效忠自己祖國，而不可能效忠中國，這是顯而易見的道理，也是回歸後司法亂象層出不窮的主要原因。「反中亂港獲姑息，愛國愛港受打擊」，說來不可思議，卻是殘酷的現實。

說到底，名不正則言不順，言不順則事不成。香港是中國的特別行政區，不是外國殖民地，要確保一國兩制行穩致遠，就必須依靠真心擁護回歸的愛國愛港人士，而不能依靠那班身在漢營心在曹的餘孽。英方利用BNO攪局，正好為中方提供正本清源的機會。只有落實《國籍法》，禁止雙重國籍，解決公職人員效忠問題，香港才能落實愛國者治港，也才能實現真正回歸。