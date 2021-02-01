昨日是1月31日，對於數十萬持有英國國民（海外）護照（BNO）的香港人，是一個開始，也是一個結束。英國政府早前宣布，當地昨日起開放讓持BNO的港人申請居留簽證，據說吸引了不少中產家庭申請。

英國美其名是因應《港區國安法》作出安排，但實質司馬昭之心，路人皆見，回歸逾23年，長期干預香港事務，末代港督彭定康陰魂不散，經常指手畫腳，英國外相藍韜文上次就律政司聘用英御用大狀David Perry作主控一事，向香港司法施壓，令到黎智英8‧18非法集結案主控最終都要換人。今次輪到首相約翰遜發聲明稱，向持BNO港人提供在英生活、工作和安居的新途徑，是英方重視與港人的深厚歷史聯繫和友誼，捍衞自由和自治的價值云云。真的是笑話，如果有心關顧，當年就不會閂後門，奪去數百萬港人居英權，現在擺明是西方聯手在港攪局，英國借機吸走資金及優秀人才。

中方當然不會任人踩上心口，怒斥英方違反《中英聯合聲明》，上周五宣布採取反制行動，亦是昨日起，不再承認BNO為旅行證件和身份證明。港府同一晚上跟隨宣布同樣措施，這意味着以後憑BNO不能在香港出入境，就算想移民英國，也不能以此護照在香港登機，要靠特區護照才可以過關。中方表明保留採取進一步措施的權利，當然有可能包括BNO持有人將會失去中國國籍。

大國崛起，港人有堂堂中國人不做，走去日落帝國變二等公民，實在令人費解，若因此而失去中國人身份，更加愚不可及。若是一心一意投奔外國，那就不要想回頭。當年97前移民潮，不少人賣樓遠走他方，但在外地難以適應，回流香港便因樓價升得太高，買不起而上不了車，損失慘重。既然下了決定，面對將來不可預計的反制措施，也是要認命，走上不歸路。