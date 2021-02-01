近日在被稱「成熟市場」的華爾街可以話係非常熱鬧，事件源於美國大型對沖基金公司對股票GameStop（GME）的有預謀狙擊行為，引發美國股票論壇上大量散戶的強烈反感。這個論壇名叫「押注華爾街」，論壇用戶不看股票技術走勢，不聽大師分析未來走勢，對於投資基本面、投資價值等都嗤之以鼻，他們純粹將股票當成賭博。

有論壇用戶開始採用輿論動員，他發布斥責華爾街建制派機構，大意是憑甚麼這些對沖基金在2008年金融危機時，令數以百萬計的民眾遭受巨大困難，甚至妻離子散，但卻無得到任何懲罰，反而賺到盆滿缽滿，如今又非法做淡GME，所以他會一直持倉GME，要用盡一切辦法令對沖基金痛苦。

翌日GME衝上76美元，接下來幾天，更是衝到483美元，每日開市都是高開60%以上。因為GME勝利，空倉概念股崛起，AMC、諾基亞、黑莓每隻都變成神仙股，升幅驚人，而且每隻股都有空倉機構兜底。

美股同港股一樣，並不限制每日升跌幅，價格上落往往快到令人連反應時間都無，所以場外勢力開始插手——熔斷、拔網線、禁止買賣等手段，在美國多家券商接連上演，GME當日一度從最高點483美元下跌至112美元。不過第二日，回復正常交易的GME開市再上400美元，去到這裏，已可以發現除了散戶外，又有資本進場。其實GME背後反映出來的，是機構與散戶的巨大財富分配不均及新舊資本市場的碰撞。資本市場設立的初衷是提升資金運用效率而創造的金融遊戲，但實際運行時，大機構會通過操縱遊戲規則從散戶手中獲取巨額利益。

美股因走勢向好從而刺激美國經濟增長，被視為「成熟市場」，亦是大家一直以來學習的對象，但缺乏監管令華爾街成為金融巨鱷的遊戲，普通民眾在他們眼中只是韭菜，割完一次，又割一次。這次被媒體稱為散戶Vs空倉機構的世紀大戰，是否可給我們警醒？目前根本無所謂的「成熟市場」，政府是否應去檢討資本市場監管尺度？

美國一直是自由與民主的旗幟，因他擁有民主選舉、言論自由及市場經濟。但在2021年的1月，美國將3個旗幟全部斬落。民主選舉，1月6日出現國會山莊事件，企圖以暴力去改變民選結果。言論自由，1月8日美國前總統特朗普社交平台帳戶被封。市場經濟，1月28日為了不讓散戶買入股票，啟動熔斷、拔網線、禁止買賣。用行動告訴全世界，若「看不見的手」和自動調節市場供求的方法都行不通，還可從機械開關操控權，將對手置之死地。美國剩餘價值還有多少？