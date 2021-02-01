國家領導人清晰表明，只有愛國者治港，中央對港全面管治權才能有效落實，「愛國者治港」儼然成為「港人治港」的最新註釋。也難怪中央對港人治港不放心，前年的反修例黑暴將香港攪得周天寒徹，反中亂港勢力遍布特區各階層，由公務員隊伍到政府高層都不例外，證明以港英餘孽為主力的港人治港已成為國家安全的心腹大患。

尤其是中國國力蒸蒸日上，令西方國家坐立不安，美國遏華固然迹近瘋狂，「頭號傍友」英國亦乘機搞小動作。近日的BNO「5+1」移民計劃，明顯違反《中英聯合聲明》，北京即時宣布不再承認BNO作為旅行證件和身份證明，保留採取進一步措施的權利。由此可見，在今日中美角力的大環境下，香港人再也不能含糊，特別是政府官員、公職人員、公務員、司法人員等等，必須選邊站，要麼對國家絕對忠誠，要麼下堂求去投奔西方，兩者只能擇其一，再想如過去20多年般左右逢源吃兩家茶禮，唔使旨意。

在北京宣布不承認BNO作為旅行證件和身份證明的那一刻起，BNO基本上已同廢紙無異，除非你想揸住BNO移民英國。按道理，公務員既要打政府工，吃政府糧，並要宣誓效忠，便好應該放棄BNO，否則難免惹來雙重效忠的質疑。偏偏公務員事務局局長聶德權在此大是大非的問題上詐傻扮懵，聲稱：「公務員擁有國籍的安排是根據《基本法》及現有規定進行，不應將兩件事混為一談。」言下之意，即是公僕繼續持有BNO並無問題，分分鐘聶局長本人也有一本在家。

走筆至此，大家應該明白，何以國家對香港愈來愈不信任。單是聶局長之流，至今仍不脫洋奴餘孽思想，仍想死攬舊宗主國過去用來敷衍港人、現在用來撈港人油水的BNO，毫無政治敏感度，遑論對國家忠誠，國家領導人怎麼可能放心將香港交到這些人手中？