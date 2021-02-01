古人說：「大抵有基方築室，未聞無址可成岑」，意思是先要有穩固的基礎，才好去談建室、建樓，畢竟在浮沙之上，很難搭得起上層建築。偏生在香港中學推行的通識教育科，就是要求學生「無址成岑」，試問又如何能不倒塌下來呢？

以往的預科課程，有一科叫中國語文及文化科，要求學生認識祖國傳統文化，並作客觀批判。筆者教授的科目中，也有觸及文化部分，當年少數也有兩、三位任教預科中化科的老師，要求入課室旁聽我的課。因為這些年輕教師從小到大受殖民地教育，總覺得封建時代的中國，有的多是糟粕，壓根兒就不懂得如何去欣賞祖國文化，更遑論批判。他們本身尚未弄通課程內容，卻要去教學生，結果那個年代，好些學生在公開考試中縱論華夏文化，都是在游談無根，胡扯瞎說。

中化科是一個非驢非馬的課程，內容設計超出了一般學生的能力範圍，因此實施一段日子後便取消了。到頭來，卻換來個更加四不像的科目，叫通識科。該科要求學生培養批判性思考，對世界趨勢、香港政治體制等多方面問題提供一得之見。然而，很多年輕學子對港事、國事、世界事一知半解，有時甚至科任老師對某些問題也是知其然，不知其所以然。而該科卻要求學生在研討過程中，或在考試答卷上放言高論，結果反倒使年輕人的思想容易走入岔路。

我不知聽過多少年輕人批評，回歸後的香港變得專制獨裁、官商勾結。聽了這種調調兒，就知道他們對1997年之前的港英時代根本一無所知，還以為那時候的獅山腳下，是個大同世界。

因此，通識科應該改革，不要未學行，先學跑，太急於要求學生發展甚麼批判性思維，倒不如踏踏實實，先由傳授一些基礎知識做起。