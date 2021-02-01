劣迹斑斑嘅香港電台日前再被裁定違反廣播機構節目守則！呢個被人叫做「講錯電台」或「傷港電台」嘅公營電台，年耗公帑10億元，作為政府嘅喉舌，卻只會抹黑政府，為政府添煩添亂！過去嘅《左右紅藍綠》、《頭條新聞》均以惡意抹黑警方、言論偏頗、煽動仇恨著稱；《台灣故事》又以宣揚「台獨」、分裂國家為職志；最近嘅「罐頭」風波又涉誤導市民等，要言之，講錯電台負面新聞不絕，奇怪嘅係，作為廣播處長嘅梁家榮，咁都唔使問責下台？

港台去年播放嘅3集《頭條新聞》中，加插名為「驚方訊息」/「驚訊」嘅環節，惟內容涉及污衊和侮辱警務人員。通訊局早前接獲44宗投訴，經審議後裁定投訴成立。當局指，喺該3集節目嘅上述環節中，主持人均以警務人員裝扮、並以廢物膠袋裹着頸項和雙手，開場時從大型垃圾桶冒出，完結時又縮番回大型垃圾桶，認為一般觀眾都能明顯察覺咁嘅手法係惡意描繪，暗示警務人員均被視為廢物，遭人厭惡唾棄。

有學者指出，有關節目被裁定投訴成立，反映通訊局掌握確實證據，認為港台管理層必須就事件回應，及向公眾致歉。講錯電台仇警已到了無所不用其極嘅地步，電視評論節目《左右紅藍綠》，有一集請咗個教大學者做嘉賓主持，呢位「學者」指警方喺中大、理大校園執法時，以「極近距離瘋狂開槍，以市民同埋學生作為活靶」！比之「驚方訊息」嘅陰陽怪氣兼低級趣味，《左右紅藍綠》用心更為歹毒，如此污衊警方、造謠中傷，實在不容忽視和姑息！

然而，這麼多年來，港台「吃飯砸鍋」已成慣例，教而不善，社會上有唔少聲音都表示，港台妖魔化警方確罄竹難書，與其年花逾10億元養隻狼狗咬心口，長遠之計，理應摺咗佢，二來將講錯電台塊地拍賣充實庫房或攞啲錢來扶貧，才是終極解決問題嘅方法！