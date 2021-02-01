政府以禁聚令為理由全面禁止公眾集會，包括大型反政府遊行，據主辦團體統計，最高曾有200萬人上街紀錄，有學者曾以遊行場所和街道合共面積計算，每平方米要站起碼7至8人，參加者差不多是互相緊貼才容得下，如此密度，怎可能保持適當社交距離？際此疫情凌厲時刻，保持社交距離為防疫的重要措施，舉辦這些活動，絕無可能批准，雖然申請單位承諾控制人群，除非有足夠人手規限參與人數為每平方米一至兩人，否則試問有哪個政府會放心？

看來特區政府對執行禁聚令已下決心，不但拒絕大型群眾集會，連較小型的10人8人聚集，更少人的三五成群設街站也絕不放過，立刻發出罰單或傳票檢控。

怪不得疫情初起時，黃色社交媒體有人不停指控，新冠肺炎疫情是政府製造出來的假象，根本就不存在，就算有也絕對不如當局宣傳般嚴重，政府把疫情誇大，其實是製造藉口，禁止反政府集會，剝奪市民表達意見的機會。

自從圍封油麻地小區，進行全區居民檢測後，政府近日頻頻使用圍封小區策略，而且次數漸多，一聲號令立即行動。於是黃色社交媒體有人提出，圍封小區行動是否政府另一陰謀，以防疫全民檢測清零為藉口，入屋搜查一些他們認為可疑單位，緝捕嫌疑人物，把攬炒派中人逐個捉，就算沒有拘捕，也先收集個人資料，需要時可以立即採取行動。之前已有人在網上質詢，政府要進行全民檢測，目的是否要收集市民的DNA資料送北，故誓死拒絕，現今圍封上門檢測，其動機尤其值得思疑。不知這一班黃色群組是否會日漸壯大，團結起來上街表態，像歐美一些國家的極端派般，齊集示威，指新冠疫情全是政府捏造出來的假消息，號召市民站出來表態：不戴口罩、不洗手、不遵守社交距離，要求還我自由人權，成為新一波人權鬥士？