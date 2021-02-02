功夫茶：虐殺動物成歪風　肇禍乃因屢放生

香港號稱文明社會，假假哋都係國際金融中心，之不過，老鼠為患，虐殺動物成歪風，都咪話唔諷刺！嗱！回顧過去一年，本報報道貓狗墮無間地獄嘅新聞不知凡幾，「正論」及「功夫茶」也常指出虐殺動物之所以常常發生，而虐殺嘅手法，沒有最殘忍，只有更殘忍，律政司屢放生虐殺者助長歪風，實在難辭其咎！

上月31日又接連發生兩宗虐殺野豬事件。事發當晚9時許，有途人行經荔枝角長坑路時，發現3名形迹可疑男子喺山邊徘徊，未幾聽到有硬物擊打聲音傳出，並伴隨有逐漸變弱嘅動物哀鳴聲，及後該3名男子知事敗匆匆登上一輛客貨車逃去，途人懷疑有人虐殺動物，於是報警。

果不其然，警方到場後，發現一隻野豬伏屍地上死狀慘烈，前足疑被捕獸器夾中，初步相信有人利用捕獸器捕獲野豬後，再以殘忍手段殺害，警方將案件列作殘酷對待動物，案件交深水埗警區刑事調查隊跟進，並追緝3名涉案男子。動物嘅命也是命，也要尊重，動物權益要遵守，虐殺動物絕不能等閒視之，功夫茶寄望警方全力緝兇，把虐殺野豬兇手繩之以法！

此外，警方亦接報，指有人喺八鄉長莆村山邊放置一個捕捉野豬嘅鐵籠。元朗警區刑事調查隊動物專隊接手調查，好快就鎖定疑犯，喺同日下午即拘捕兩名男子，涉嫌「以被禁止的方法狩獵野生動物」。據了解，警方其後曾到其中一人家中搜查，並檢獲燒焊機及電鋸，有人於調查期間承認曾使用工具捕捉野豬。

有關注野豬組織指出，早前已接獲投訴，得悉有人私下自行焊製捕捉動物嘅巨型鐵籠，並大言炎炎宣稱「捉到啲野豬拎嚟劏」，且向村民兜售野豬肉！阿哥，豬肉貴啫，之不過唔等於可以無視動物權益，想殺就去殺㗎！警方都有呼籲市民，根據《香港野生動物保護條例》，任何人非法管有及使用狩獵器具，一經定罪，最高判罰款5萬蚊；而根據《防止殘酷對待動物條例》，一經定罪，最高可罰款20萬元及監禁3年。可惜啊！徒法不能自行，有法不執，一紙條文同用過嘅避孕套完全冇分別！

殘殺虐待動物成歪風，真要追究起來，都是律政司司長鄭若驊嘅錯！自上年深井豪景花園有人涉掟30隻寵物落街，死傷枕藉，事隔半年律政司竟然玩放生唔起訴，全城嘩然！既然天女散花咁掟寵物落街都冇事，自此駭人嘅虐殺動物便不時發生，掏空狗屍內臟、劏貓事件、利器刺水牛致死等！古人就話「賞足榮而罰可畏」，依家司底驊一味放生而種下虐殺動物之惡果，如果真有輪迴，你估佢來世驚唔驚會係野豬呢？