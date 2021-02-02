產評：散鱷世代決雄雌　金融抗爭僅開始

美國散戶發起的金融革命尚未完結，炒風正吹至更龐大的商品市場。這種「打大佬」的網絡風潮還在其他市場擴散，繼馬來西亞後，南韓的網絡平台亦集結要求永久禁止沽空、推動金融改革的社交群組！這表面上是金融事件，實際上是疫情激化全球跨世代社會矛盾。世代仇恨一發不可收拾，或會掀出更大、更長期的經濟甚至政治抗爭，實不容低估！

今次美國散戶成功在網絡結集起義，其中一個重要的背景是一場世紀瘟疫，對新舊經濟交替、國際勢力格局、社會財產分配造成深遠影響，率先在美國爆發亦絕非偶然。鑑於美國疫情嚴峻，聯儲局放水救市，令美元供應不絕，全球資金氾濫，「錢太多」的後果是激化資產泡沫，富人身家躺着也能不斷膨脹，可經濟衰退，小企業生意淡薄、基層失掉工作，新世代驟失上流機會，加上2008年金融海嘯後已令富者愈富，網絡平台就成為仇富者最低成本而最可行的抗爭平台。

散眾力量在網絡結集，起初只是討論閒事，慢慢就發展成一股發洩不滿、對抗傳統勢力的平台，繼而聯合在股市小試牛刀，成功搭上本來屬富人遊戲的美股快車，更藉這場挑戰傳統金融機構沽空行動而一戰成名。

金錢就是力量，古今屢試不爽。當這群散戶起義，成功令沽空機構低頭，搵到「一桶金」，聲勢就愈打愈響。且別低估「螞蟻啃象」的力量，只要更多人願意加入，逐漸就會演變成社會運動，聚集了一批對社會精英階層深感不滿、不公、不義、仇富的新世代力量，要挑戰建制，爭奪經濟話語權。金融戰場的「小勝」，正吸引全球各個角落的新世代加入「戰圈」，這種「比特幣式」炒風遍地開花。

誠然，在去年美國總統大選已揭示前總統特朗普的統治下，美國社會矛盾惡化和民粹主義抬頭，最終一群不接受特朗普敗選的群眾衝擊國會，事件與這次「散鱷大戰」有相似之處，都始於網絡聚眾的力量。除非斷電斷網，否則難以壓抑這股新勢力興起與擴容。須知道世代抗爭星火可以燎原，早晚會燒到政治領域，只要政治大人物表態支持華爾街，全球穩定必立即面臨威脅。

世事如棋局局新！印證了一場冗長的疫情，除了嚴重拖垮經濟外，更使早已積累的世代抗爭種子萌芽成長。如何正面看待和誘導這股革新的力量，優化經濟資源分配，化解矛盾，締造可持續的發展環境，當是世界經濟的一大挑戰，試問精英階層願意紆尊降貴嗎？