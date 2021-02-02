世界視線：疫苗短缺惹民怨　歐盟遍地示威潮

歐盟自去年初爆發新冠肺炎疫情，成員國民眾在反反覆覆的封城措施中熬過了一年，好不容易才盼來了美、英各大藥廠的疫苗，然而旋即陷入供貨短缺。這猶如晴天霹靂的消息，令民眾滿腔的期待瞬間轉化為對政府無能的怒火，由西歐的法國、荷蘭、丹麥、意大利，到東歐的波蘭、保加利亞，各成員國相繼爆發示威潮。注射疫苗既是防疫措施，也是一場政治、科技、經濟和社會組織能力的綜合實力比併。歐盟若在這場競賽中輸掉，不僅嚴重打擊內部團結與士氣，亦影響其未來外交政策走向。

歐盟的關鍵內傷，是作為火車頭的法、德兩國，均無力自主完成疫苗研發和生產，被迫要依賴英、美藥廠供貨。法國總統馬克龍本來承諾在本月底為400萬國民接種，基於供貨不足，現已將目標下調為240萬人，對於總人口6,700萬的法國來說，顯然杯水車薪。至於人口8,300萬的德國，現時亦只有2.7%國民獲接種。

法、德尚且如此，小國境遇自然更糟。以拉脫維亞為例，該國本來訂購了80萬劑輝瑞等藥廠的疫苗，但目前只有二萬多人得以接種。相比之下，鄰近歐盟的塞爾維亞、土耳其，因採用了中國疫苗，現在已順利展開大規模接種。

疫苗短缺也削弱了美國對歐盟的影響力，因為波蘭等親美國家，同樣因為輝瑞等美國藥廠無法如期供貨而引發民怨。東歐國家匈牙利已經開綠燈，成為首個採用中國疫苗的歐盟成員國，首批50萬劑已於上周五運抵布達佩斯；另一個東歐國家保加利亞亦可望緊隨其後採用中國疫苗。不僅如此，這兩個國家還在考慮採用俄羅斯疫苗，甚至是與俄羅斯關係緊張的拉脫維亞，民間也出現要求採用俄製疫苗的呼聲。

美國自身面臨疫苗短缺，恐怕一時半刻也顧不上歐盟。如果輝瑞等藥廠遲遲不能供貨，歐盟各國為解火燒眼眉之急，未來也惟有改為向中、俄求助。是以，歐盟在未來一段時間處理與中、俄關係時，必會留有餘地，而此時美國拜登政府若游說歐盟共同抵制中、俄，就會變得不合時宜了。