神州觀察：嬰兒用品屢出事　黑心商家揪不完

近期多款內地嬰兒抑菌護理產品被揭含過量類固醇成分，導致多地接連出現「大頭娃娃」，情況觸目驚心。接下來會否有更多類似個案湧現，令人不無擔憂，總之這種事一宗也嫌多，而要想有效遏止坑害嬰兒行為再發生，惟有靠當局加強做好相關市場監管工作，盡數將黑心商家揪出來。

山東青島近日疑似出現「黑心抑菌膏」，當地一名母親在給3個月大兒子使用一款名為「七草兩葉抑菌膏」的產品後，很快出現體重暴增、面部腫大、多毛等異常症狀，與媒體早前曝光的「大頭娃娃」案例十分相似。經送院治療證實確診「皮質醇增多症」，醫生表示，此症由腎上腺皮質分泌過多的糖皮質激素所致，可能是從外攝入激素造成分泌失調，抑制自身激素分泌；惟涉事廠商否認產品有問題，又表示自家孩子亦曾使用該款抑菌膏，並未出事，當地有關監管部門則已介入調查，只是暫未就產品檢測結果等情況作出公布。

此前福建、廣東等地亦爆出同類事件，福建漳州歐艾嬰童健康護理用品有限公司生產的兩款嬰兒抑菌霜「益芙靈多效特護抑菌霜」和「開心森林一抹舒寶寶皮膚抑菌霜」，已被當局證實含皮質類固醇，並因涉嫌生產、銷售偽劣產品受查，只是對方當初亦堅稱產品沒有問題，又質疑是家長炒作，如今不還是現了形？廣東廣州慕膚護膚品有限公司生產的「戒之館」牌嬰兒霜，被指令當地一名一歲多男嬰出現額頭汗毛濃密、臉部腫大，同樣受害的還有雲南西雙版納一名一歲多女嬰，後者更出現發育遲緩等症狀，當局已責令涉事公司停售相關產品，惟檢測結果至今似未見公布。

不消說，龐大的嬰兒用品市場商機無限，老老實實守法經營，亦有大把錢可賺，何至於如此缺德、如此心黑，非要以偽劣產品、有毒有害產品去坑害那些嬌嫩可愛的初生嬰兒？更不堪的是，嬰幼兒群體面臨的傷害何止面霜、抑菌膏這些產品，還有層出不窮的三聚氰胺毒奶粉、假特醫奶粉、黑心疫苗，多少健康風險揮之不去，多少致命陷阱等着他們掉進去？而這些又都是拜誰所賜？無非那些唯利是圖、喪盡天良之輩，總之能坑則坑，能害則害，管他是誰。

連嬰兒都坑得落手，成人世界又豈能放過？譬如浙江台州臨海市近日就有居民爆料稱，早前使用一款網紅美容霜後竟導致滿臉脫皮，猶如燒焦一般癢痛難忍，差點毀容，結果經警方調查發現，此產品出自一個家族式製售劣質美容霜團夥。更恐怖的是，相關產品竟是在一處廢棄公廁內灌裝生產，且被檢測出水銀含量超標逾7,000倍，真是害人沒商量，只要有錢賺，再怎樣缺德的事也有人幹。