一如香港社會的一些主張，為求長治久安，也好應付當前的種種難題，香港當然要進行重大的整頓和改革。但是不能急功近利，只看眼前幾年，不看未來發展的大勢，以致再出現差錯。

香港當前是面對不少深層次矛盾，主因是回歸後沒有去殖民化，資本主義的壟斷進一步惡化，加上金融化帶來的問題。社會、經濟、文化的各種因素糾結，造就了近幾年演變至「港獨」傾向的政治危機，也使政府在面對世紀大疫時，處理失當。這種種問題，不是不可以改變，但改變要有先後次序，也有一個發展方向的大問題。

最簡單容易的方法，是啟動去殖民化，把回歸時早應該做但沒有做的盡快補救；也借英、美的助力，把如BNO一類在回歸前處理不善的問題扭轉過來。要強調愛國愛港便不能容忍雙重國籍，但也不能因此而在香港排除外籍者可享受永久居民。

司法體制當然也應該整頓。香港聘用外國籍法官，一是不能單從英國而來，應該多從普通法其他國家聘任，以削減英國的影響，也增添其他前英國殖民地國家在普通法框架下去殖民化的寶貴經驗。香港也應加強法律本土化和與內地大陸法體系銜接協調的因素。

而政務官制度是過時的殖民地文官制，不夠專業化，也過度政治化，有礙政府管理的專業化和現代化（但不應是企業化）。香港應借機會革新政務官制度，不能形成特殊統治職級，而是更開放地要求政務官級別的官員多有中基層的閱歷，更多專業性技術官僚出身的背景。

此外，公務員制度的慵懶、低效已備受詬病，現時以非公務員薪酬聘用合約工，同一工作兩種待遇，一是不公平、不合理；二是更縱容現有公務員怠慢工作，推卸責任，已到不能不改的地步。

公務員只管宣誓，政治正確，在動亂之後，屬不得不做，也是糾正回歸以來政治的混亂。但是確立政治標準與責任之後，關鍵便是管理，不是由上而下的層層壓迫或放棄監管，而是上下結合，各盡其責，共同合作，這與一直以來鼓吹的老闆文化、私營企業管理方法大不相同。後者實際是上下離心、工作失效的根源。國內外有不少好的經驗可參考、可試驗，但不要再來外國顧問公司的那一套。

政府的治理和決策體系的改革是關鍵，不如此，所有政策的制訂、執行都可能失效，和產生不良效果。宣誓的政治審定和震懾是促使政府部門去殖民化，真正回歸。在這個基礎上，其他的範疇改革才有效用。