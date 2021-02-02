美國政府的對華政策，和中國打交道，最大程度的獲取國家利益，從來就是軟硬兩手，就是胡蘿蔔加大棒子。北京對此十分清楚，從來也是「用革命的兩手對付反革命的兩手」。

剛走人和剛上台的特朗普政府、拜登政府當然也不例外。過去4年，特朗普政府是完全掄起大棒子，從狂打貿易戰迅速推至科技、企業、經濟、金融、外交、軍事等領域，大打「大國競爭」之戰，重拾冷戰時期強烈的敵對意識，向中國發出赤裸裸的戰爭威脅。

過去4年，特朗普完全收起了胡蘿蔔，這樣做，是覺得過往美國政府向中國送的胡蘿蔔太多，以為向中國送胡蘿蔔「可以改變中國」，然而這樣做已經破產，且令美國「吃了大虧」，而中國迅速走強，直逼美國。特朗普遂認為只有完全掄起大棒子，才能打垮中國。

那時候特朗普信心滿滿，以為很容易贏、很快贏。而老美上下也瀰漫着盲目樂觀情緒，特朗普的各式政敵同樣愚蠢無知，擔心在中美國運戰中「沒有自己的貢獻」，於是「同仇敵愾」，掀起40年來空前瘋狂的反共反華浪潮。然而，特朗普和朝野上下的猛掄大棒子完全無效，中國堅決反擊，或以柔克剛，或以強對強，老美根本佔不了便宜，還損失不菲。

面對全球新冠肺炎疫情，中國處理得當，最早控制疫情，經濟增長和老美衰退對比鮮明。老美至今還在疫情肆虐，全球確診者最多，死人最多，抗疫亂七八糟，經濟民生一塌糊塗，在社會矛盾引起動亂之中苦苦掙扎，特朗普在大選中可恥落敗。所有這一切，拜登是看在眼裏的，知道對華「只掄大棒子」絕非聰明做法，知道胡蘿蔔不能完全棄之不用，然而怎麼用、怎麼配合大棒子，又煞費思量。

北京當然也清楚老美的形勢、困境和進退維谷，清楚拜登的心思和盤算，於是再施「革命的兩手」，呼籲老美回到特朗普之前的「中美相向而行，合作雙贏」軌道，此乃對症下藥，將了拜登一軍，看他棋藝如何也。