美國為了遏制中國，無所不用其極，在香港策動顏色革命失敗後，最近似乎改變策略，將主要矛頭對準新疆問題，而其藉口竟是「種族滅絕」，簡直駭人聽聞。何謂種族滅絕？像過去美國白人屠殺印第安人那樣？他們到底有何證據證明新疆人被集體屠殺？當然，老美指控別人從來不需要證據，當年拿着一包洗衣粉誣指伊拉克藏有大殺傷力武器，現在自然也可以憑空杜撰中國「種族滅絕」，說你有罪就有罪，這便是老美的邏輯。不過，中國並非伊拉克，他們將這種無恥伎倆用在中國身上，注定以失敗告終。

在香港，美國可以與洋奴漢奸裏應外合，興風作浪，而在新疆，美國除了造謠抹黑，根本無能為力，因為不管他們如何歇斯底里，都不可能派人到新疆攪局。早前美國宣布禁止從新疆進口棉花和番茄，這種小把戲連隔靴搔癢也談不上，證明他們已黔驢技窮。

一般認為，拜登政府將會延續特朗普政府的遏華政策，甚至可能更加強硬。這不是沒有道理，中國崛起令老美愈來愈焦慮，他們為了維護世界霸權，為了所謂的「美國第一」，必會變本加厲打壓中國。但今時不同往日，特朗普過去4年極限施壓，幾乎所有手段都用遍了，依然無法撼動中國分毫，拜登又能怎樣？還有甚麼招數？還能比前任更瘋狂嗎？日前美軍羅斯福號航母戰鬥群進入南海，被解放軍轟炸機以反艦導彈模擬鎖定，可見中方早已嚴陣以待，隨時準備應對任何挑釁，諒老美不敢輕舉妄動，畢竟他們當年在朝鮮戰場上已吃夠苦頭。

很明顯，面對日益強大而且自信的中國，老美已經力不從心，打香港牌也好，打新疆牌也好，或者在台海和南海攪局也罷，充其量只能製造一些噪音，根本無法阻止中國發展。相反，拜登接手的美國不僅深陷疫情困擾和經濟衰退，而且面臨政黨惡鬥和社會撕裂，可謂自顧不暇。