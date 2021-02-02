司法亂象近年引起關注，尤其是部分法官判刑準則不一，個人立場懷疑偏頗，公眾紛紛質疑偏幫某些政治勢力，提出改革以杜絕禍根，最近又有律師兼議員促請司法機構設立司法人員行為調查辦公室，並要求法援署監察濫用司法覆核的問題。

香港戀殖心態嚴重，在司法界更普遍，單看法官及大律師上庭頭上戴的假髮便可見一斑，簡直與中國人當家作主的地方格格不入，還以為是穿越劇，回到古代英國。而好端端的律師專業又硬分為大律師與律師，相信很多市民都被搞得一頭霧水，是否大律師比律師更偉大更厲害？但他們的行業內說法卻又否認。而最傷害市民利益的是要聘用大律師一定要經過律師行代為指示，變相由一份錢變了兩份錢，難怪香港打官司的費用高得令人咋舌。這些都是殖民地留下來的做法，回歸後有甚麼理由去保留？

全世界行普通法的國家，很多已經廢除大律師及律師二分制，亦不用再戴假髮，最佳例子莫如美國，證明有決心才有改革的希望，所以後來國勢超越英國，乃必然的事，大不列顛抱殘守缺，變成日落帝國，香港竟然還緊跟英制，沒落也是咎由自取。

一國兩制，絕對不是中制及英制並存，可惜有些人誤導社會，令兩制愈走愈歪。司法人員行為調查辦公室是參考英國做法，為何司法界在這關節上又忽然拒絕跟隨英國呢？輸打贏要，總之藉口多多。終審法院首席法官張舉能上任時已承認，現行投訴法官行為操守制度有待改善，議員則指改善投訴機制才可挽回公眾對司法機構的信心。其實司法制度多重流弊，習非成是已久，根深柢固，改革必須大刀闊斧，不能再以司法傳統或虛無縹緲的觀念來做擋箭牌，相反，這些都是阻礙改革的絆腳石，要盡快移除，誰還走出來擋路，顯然有不可告人的目的。