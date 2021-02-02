筆者最近經常聽到市民在討論BNO，一個說法是不滿設立《港區國安法》，加上特區政府管治無能，怕怕，「有能力的都要走」；另一個說法是「英國佬信唔過，走，走，走，走咗就唔好返嚟」。我認為兩種說法都有偏頗，試從非政治和政治角度分析。

首先從非政治角度看。根據中國《國籍法》，中國只有中國籍，不承認雙重國籍，在中國境內的中國裔人，都是中國籍人，縱使持其他國家護照，也無其他國家的領事保護。第10條則說明若要取消中國籍，需申請和批准。而根據英國《國籍法》，1981年之前英國本土或殖民地出生者及其後裔，均可入籍英國。為了防止近200萬港人因97問題湧入英國，1981年英國為香港設立英國屬土公民（BDTC）身份，無英國居住權。與中國簽訂備忘錄後，1987年7月1日起港人只可取得英國國民（海外）護照（BNO）的旅遊證件，與英國無任何關係。但回歸後，不少非中國籍的外國人，他們在英治年代可以在港工作、投票、參選、當議員、當法官、當公務員和取得福利，回歸後為了保持現狀，《基本法》第24條也設立「香港永久性居民」身份，除一些特別位置如特首、司局長等，都可以由非中國籍永久居民擔任，亦為此，相關位置宣誓，如立法會宣誓，只要求擁護《基本法》、效忠特區，令各方人士、人才和錢財都可以留下，服務特區。

中美鬥爭，英國助美，把BNO由旅遊證件改為可入籍英國的「第一步入場券」，經「5+1」後可申請英國籍。從非政治角度看，中國《國籍法》可以不承認中國境內中國人持有外國的國籍，而英國亦有權更改其《國籍法》，問題是在此更改是違反了中英的外交備忘錄，失誠信，但這又與近日一些國家單方面取消遣返香港逃犯意義相近，是否大件事，視乎你的立場和角度。

從政治角度看，英國此制裁造成3個效果：一、救港人，被迫違反備忘錄；二、顯示中國政府專權，打壓港人；三、吸引香港的人才和錢財。而對中國而言：一、英國失誠信；二、港人和港資可能流走；三、中美鬥爭被加壓。但客觀上對國內無實質損害。

移民，無論流出或流入，都是常態。上世紀50年代，新中國成立，內地人流入香港和經香港去歐美。70、80年代因冷戰香港得益，各方人士流入。回歸前又有不少人因擔心而離開。但回歸後香港社會穩定，經濟發展，又有不少人回流。今日中美角力，香港成為磨心，擔心的要走，可以平常心理解。筆者希望在中美角力中，特別是中央政府在反制英、美等國時，勿傷及港人。