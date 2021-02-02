獲港府破天荒注資273億元苟延殘喘的國泰航空食髓知味，復向港府申領逾7億元保就業津貼，然則裁員減薪不僅繼續進行，更惡劣的是在國家層面的大是大非問題上繼續陽奉陰違，重複黑暴期間充當反中亂港急先鋒的劣迹。

北京和港府先後宣布不再承認BNO作為旅行證件和身份證明，入境處隨即重申，BNO護照不能用於香港出入境，香港居民可繼續以香港特區護照或香港永久性居民身份證辦理出入境手續。作為本港龍頭航空公司的國泰航空，表面上跟隨港府政策，對外聲稱「乘客登機前往香港的航班時，航空公司須要求相關香港居民出示其香港特區護照或香港永久性居民身份證」，但是有傳媒引述國泰向地勤人員發出的內部電郵，則完全是另一回事，「乘客在機場辦理登機手續時，職員仍可在系統中輸入乘客的BNO資料，乘客仍可使用BNO通過保安檢查站」，即是仍然可以使用BNO登機，無形中廢了北京反制的武功。

眾所周知，本港居民在機場過關時，只需出示香港居民身份證，護照是登機的時候及入境外國的時候才須出示，現在國泰的做法，即是容許BNO持有人買機票及登機，這不是對北京及港府的明頂暗抗嗎？

黑暴一役，全港正常市民都見識到國泰員工如何不遺餘力反中亂港，國泰高層如何明目張膽縱容員工堵塞機場、阻止航班升降「和你飛」，令本港大量航班被迫取消，令國際航空樞紐醜出國際。若非國家民航局果斷出手，向國泰發出重大航空安全風險警示，禁止不通過審查的國泰職員登機飛越中國領空，這家吃裏扒外的航空公司肯定不會就此收手。到疫情爆發國泰奄奄一息，又伸大手板向港府索要好處，惟將巨額公帑袋袋平安後非但沒有飲水思源，反而在關鍵時刻繼續與國家對着幹，如此垃圾的航空公司，怎麼值得納稅人輸血救助？