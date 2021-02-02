有人估計，中學通識科會被修改成國民教育科，對祖國歌功頌德，變成「洗腦」工程，筆者則認為不會如是，也不必如是。但是課程應該在研討政治體制優劣的部分兩面平衡，對西方與中國模式，都引介分量相同的意見，讓學生參考。

《易經》說：「君子以裒多益寡，稱物平施」，意思是君子應力求均衡之道，多者損之，少者益之。香港學生以至整個教育界大多對西方制度十分推崇，對中國制度的印象卻過於負面，課程設計者就有責任匡正風氣。

筆者不反對讓香港學生認識西方體制優勝的一面，但是這套所謂的普世價值放諸全球，絕非一面倒地為人稱頌。莫說北韓、伊朗、古巴的人會有不同看法，其實整個阿拉伯世界，以至非洲地區的人們，對西方制度都有疑慮，再加上中國、俄羅斯，全球有近半人口都未必完全認同西方模式。香港的年輕學子卻近乎一面倒崇洋，但對於世界另一半人的看法，又能了解多少？

事實上，即使在歐美地區，今天也有大量學者對西方體制作深切反思，《世界是平的》一書的作者佛里曼，曾3度獲普立茲獎，近日他在《紐約時報》撰文直斥美國很多政客是騙子，指如今不少阿美利加青年，反而更推崇社會主義制度。佛里曼一類的觀點，在西方日漸流行，美國經歷「特朗普之亂」後，這股風潮就更趨熾烈。

新修訂的通識科課程，當然不必變成崇中抑洋，但就應該引導學生作多角度思考，對不同意見平等視之。國民教育中心曾經出版《中國模式》手冊，指出美國政治制度容易造成「政黨惡鬥，人民當災」。此論當年引來教育界群起而攻，好像但凡批評西方的意見都是十惡不赦。但觀乎2020年的美國，反而該讚嘆該手冊的作者，頗具先見之明。