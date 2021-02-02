港府抗疫，招式層出不窮，最近愛玩突襲封區封疫廈，藍田麗港城第5座及第7座早前實施強制檢測後，港府又引用規例，突將麗港城該兩幢大廈列作「受限區域」。港府由舊區「三無」大廈封至大型私人屋苑，突襲上癮，未知會否再封到中半山一帶嘅豪宅呢？

之不過，幾次強檢都走漏咗幾百人，封區顯然未能達致「小區清零」甚至疫廈清零。過去嘅4次封區檢疫，擾民而成效備受質疑，前晚有麗港城居民得知封區後表現激動，批評當局「做騷」，亦有居民批評封區安排混亂。解封未能準時早上7點前完成，搞到要上班、返學嘅失晒預算，一肚火鬼咁勞氣。行文至此，東網彈出荃灣綠楊新邨又爆疫，袁國勇教授又要去視察，你話疫魔係唔係玩嘢吖？

民無信不立。政府抗疫一年，愈抗愈失魂，強檢喺去年9月唔做，依家爆到九彩先嚟做大龍鳳，第4波疫情擾攘多月，不明源頭確診幾乎日日雙位數，試問有可能截斷傳播鏈嗎？鍾南山院士指出，香港疫情至今未解決，與居住環境有關。旨哉斯言！老朽唔知鍾院士係咪睇本報或上東網，看到油尖旺一帶天井髒亂邋遢、污水橫流狂噴、老鼠大如貓四處亂跑，而作出疫情與居住環境有關之英明判斷？

農曆新年將至，疫情仍未受控，廢官依然未能放寬禁聚令，今個新年，大家減少歡聚，「恭喜發財」暫時收埋，阿哥，年三十晚黃大仙祠上頭炷香活動都取消，為99年來首次，黃大仙祠也不會開園，你話幾咁冇癮！政府抗疫無能，高官卻仍喺網誌發文廢噏無謂，有人話會按實際情況因時制宜，以「快、準、狠」嘅戰略防止病毒喺社區傳播；食衞局局長陳肇始亦唔執輸，以教授口脗話政府會透過「外防輸入、內防擴散」嚴控疫情，務求「清零」，老朽真係笑出6舊腹肌矣！