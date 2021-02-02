英國推出BNO「5+1」政策，改變英方在中英協議時就BNO護照單純作為旅遊證件的承諾，增加了「5+1」入境居留權，他們在作出改變前有哪些考慮因素？其實這問題早已有人討論過，英國傳媒曾估計中方會因此震怒，最壞打算是封關，禁止持BNO居民離港，並聲言英方無法反對。

英國內政部去年10月發出過一份評估報告，估計約有540萬合資格香港居民可通過BNO簽證申請移民英國，包括290萬名BNO持有人及230萬名BNO持有人的家屬，另加不到19萬名其他身份但至少有一名BNO持有人家長的年輕人。英國政府預計未來5年會有25萬至32萬人使用BNO簽證居留英國。按上述報告，英方對這個移民計劃其實甚為樂觀，整體有資格的港人達540萬，他們估計5年內移民約25萬到32萬人，並不誇張，算每個家庭4人，即是7到8萬個家庭，平均每年才1.4萬到1.6萬個家庭，對英國的人口負擔並沒有想像中重。如果移民家庭平均帶500萬港元過去，他們每年淨收70億英鎊。英國才剛脫歐，正為經濟不景而頭痛，現時的安排實在有百利而無一害。英國政府其實也一早預計了中方的反彈，但現時卻是離境自由，只要改用身份證或特區護照便可。英國也未見預計大量難民湧到。

看中方至今的回應，仍然相當溫和，初步措施只是停止視BNO為有效旅行證件，相信對大多數除了持BNO也持特區護照的居民來說，並未帶來任何改變，就算本來沒有特區護照的居民，急急補辦便來往自如了。

相信要客觀了解BNO「5+1」的實質影響，起碼要一年之後才能正確評估。重點在移民的身份背景和帶過去的金額，如果都是受過高深教育的專業人士和管理階層，攜帶巨款離港，香港短期內需要補充某些專業的空缺，提高新一代的職場升遷機會，就如上世紀80、90年代般開始新一波接班潮。