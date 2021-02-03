世界視線：緬甸軍事政變　華府如何應對

緬甸本月一日發生軍事政變，國務資政昂山淑姬等多名政要被軍方拘留，權力移交至國防軍總司令敏昂萊，軍方奪權後開始大規模改組政府。今次政變亦是繼1962年和1988年，該國軍方再一次推翻民選政府。

事緣去年11月，昂山淑姬領導的執政黨全國民主聯盟，在國會選舉中大獲全勝，在476個選舉席位中贏取396席，得票超過八成，反觀由軍方支持的聯合團結發展黨，只能拿下33個席位，得票率約為7%。緬甸軍方指摘大選存在舞弊，軍方高層上月公開表示，如果有關方面不遵守2008年制訂的現行憲法，就應該將憲法「撤銷」，甚至聲稱不排除發動政變的可能性。

眾所周知，現行憲法對緬甸軍方「保護」得相當周全，軍方在議會有25%當然議席，而任何新憲法條款，必須獲得超過75%議員通過，意味着修憲必須通過軍方這一關。更重要的是，國家最高權力機構、國防與安全委員會，可在國家出現重大危機時接管並行使行政、立法、司法等權力，當中的11名成員中，國防軍正副總司令、國防部長等軍方背景成員佔了6人。既然軍方已經是「太上皇」，為甚麼還要大費周章，冒天下之大不韙搞軍事政變？

事實上，有昂山領導的文人政府在前台「當家」，軍頭們就可安坐幕後而毋須親自出面處理敏感議題。最明顯的例子是，在羅興亞難民問題上，昂山刻意跟軍方保持一致步調，以致多年累積的道德光環幾乎一鋪清袋。軍方之所以毅然發動政變，很可能是出於權力的不安全感，昂山或許願意跟軍方配合，但等待接班的其他全民盟成員呢？一般民眾又會否誤會民主運動事有可為？軍方今次行動，是不是可以理解為將不穩定因素消滅於萌芽狀態？

另一點值得注意的是，拜登政府對緬甸變局的反應激烈，威脅會「有所行動」。問題是，華府將會做甚麼？像在委內瑞拉那樣扶植「雙胞胎政府」？還是像對付俄羅斯、伊朗等國那樣，持續實施制裁？被孤立的緬甸又會否進一步倒向中國？這些都是拜登必須考慮的問題。