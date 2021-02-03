神州觀察：銀行高管遭查辦　金融腐敗遏不止

中紀委日前通報，離職約3年半的上海浦東發展銀行前副行長穆矢涉嫌受賄、隱瞞境外存款等犯罪，遭開除黨籍，此前穆已於去年11月受查。通報未有提及他涉貪具體金額，惟內媒披露，穆曾是最高薪的銀行高管，任內卻被爆出發放巨額不良貸款等嚴重違規事件，被指在中共十八大後不收斂，性質嚴重，影響惡劣，相關犯罪問題已移送審查起訴。

可以看到，近年內地銀行系統屢有高管出事，而且涉及貪腐的情節、數額都不簡單，像國家開發銀行前黨委書記、董事長胡懷邦，早前已因為受賄逾8,500萬元（人民幣‧下同）被判處無期徒刑；青海銀行前行長、正廳級女幹部王麗的涉案金額雖然未公布，惟有指應屬位列全國貪案前茅。至於穆矢到底貪了多少，無不惹人遐想，而其違規發放貸款事件則被指是為掩蓋浦發銀行成都分行不良貸款，涉額高達775億元，穆是當時的主要負責人，亦因此被罰款30萬元，成都分行更被罰款4億多元，或許這就是通報中所說的，憑藉對金融業務的熟悉鑽政策漏洞，破壞金融市場秩序。

胡懷邦案亦存在類似問題，有指當其落台後，有業內人士表示，國開行這些年放出的錢，打了水漂的恐怕難以估算，甚至胡懷邦自己亦曾坦言，放貸的活不好幹，很多款項在放的時候就知道可能收不回來。明知如此，為何還要這麽做？關鍵在於，一些銀行高管往往通過手中所掌資源進行各種利益輸送，或是為斂財，或是為攀附達官顯貴，謀求個人爬升；進而無法避免地牽扯到中國保監會、證監會、銀監會等金融監管機構，及其他金融系統、政壇、商界一堆腐敗分子，導致形成一個個金融腐敗窩案，隨時觸發系統性風險，嚴重危害國家金融安全。

故此金融反腐從十八大喊到十九大，一直是當局主要關注的重點之一，近年並接連揪出不少金融內鬼、大鱷、貪虎，像剛被執行死刑的華融集團原董事長賴小民，近18億元的涉貪金額更創下中共建政以來的最高紀錄，堪稱集政治和經濟問題、金融亂象和腐敗於一體。日前中紀委國家監委網站又公布接連開除了4名金融系統高官的黨籍，當中3人屬內蒙古銀監局黨委書記、局長及副局長，另一人屬山西銀監局黨委書記、局長。

正如當局指出，金融監管部門是金融領域的「守門人」，是防範化解金融風險的重要盾牌，而一些監管者卻淪為金融秩序的破壞者、金融風險的製造者。針對金融腐敗，當局近期要求壓實金融管理部門、監管機構和地方黨委、政府主體責任，做好金融反腐和處置金融風險統籌銜接，強化領域監管與內部治理工作，相信接下來還會有更多金融腐敗分子被揪出。