正論：龜速檢控失阻嚇　嚴懲漢奸挽司法

歲晚回望，又是埋單計數的時間。疫情肆虐逾年，經濟嚴重受挫，末世氣氛籠罩，不法之徒鋌而走險，2020年總體罪案總數為63,232宗，較2019年上升6.8%，猶幸破案率錄得上升。市民活在水深火熱，仍要面對治安惡化的威脅，更加需要法治來保護人身安全，執法及司法人員角色舉足輕重。

警務處處長鄧炳強昨日向立法會匯報，罪案數字增加主要來自詐騙案，去年共有15,553宗，較前年劇增89%，其中網購騙案更激增204%，而勒索、刑恐、行劫爆竊等均有上升。勒索案上升2.4倍之多，裸聊升幅達5倍，佔整體勒索案七成，相信與疫情下市民留家消磨時間有關；刑恐升幅約兩成，主要涉及收數活動，或與本港經濟「疫境」有關。

稍令人安慰的是，涉及反修例相關罪案全線下跌。反修例示威於2019年6月爆發，警隊一度成為針對目標，士氣受損，警務處處長鄧炳強在同年11月上任，身先士卒，大振軍心，為警隊帶來新氣象，重新出發打擊暴徒。而《港區國安法》推出，黑暴聞風先遁，示威活動大致平息，青少年的罪行亦下跌6.6%，當中涉及妨礙公安罪行的被捕人數，更錄得逾40%跌幅。

總計截至去年底，警方拘捕10,200人涉及反修例案件，當中40%為學生。執法者克盡己職搜捕疑犯，但律政人員卻未見積極配合，檢控工作龜速，僅起訴2,443人，檢控率只有23.9%。據報完成司法程序約940人，當中八成被定罪，近200人被判監，這個數字佔相關被捕總數不足2%，換句話說，拉100人僅兩人入獄，情況十分之不理想。即使萬眾焦點《港區國安法》，實施至今7個多月，97人涉案被捕，亦只有8人被起訴，檢控率竟然更低，不足十分之一，議員怒斥比龜速更差，「慢如蝸牛」。

檢控工作拖拉，未能盡早制裁犯人，失去阻嚇的最佳時機，難怪止暴制亂如此困難。律政司責無旁貸，態度懶洋洋，工作錯漏多，不單止議員怒轟，連法官也忍不住公開批評，粉嶺法院裁判官陳炳宙去年10月底審理社工呂智恆涉及阻礙公職人員執行公務，表示控罪內容有問題，指自己處理過4宗公眾活動案件，每宗都錯漏百出，出錯率達百分之一百，不明白案件備受公眾關注，律政司竟容許控罪錯漏，情況已經去到警戒線。有學者更質疑是否律政人員故意甩漏，有心放生示威者，是人是鬼分不清。

不論律政司是「懶鬼」或「內鬼」作祟，總之律政司在鄭若驊領導下，墮落腐化，令人憂慮在處理重大案件會出現差池，特別是涉及國安法的案件，不容有失，至今尚未出事，並非律政司本事，而是案件進度緩慢，除了寥寥可數認罪案件，仍然未有真正開審的官司，律政司能否擔當重任，仍是未知之數。眼下壹傳媒黎智英涉及干犯《港區國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，正是最佳的試金石，不排除有人繼續充當黎智英的保護傘，放生國安重犯。

司法制度，一環扣一環，律政司不濟，更加需要法庭好好把關。可是近年司法亂象層出不窮，投訴法官立場偏頗激增，而對因假難民而積壓的司法覆核案件，司法機構拒絕設立特別法庭、延長法庭的辦公時間或安排法庭於星期六開庭應訊，未有顯示解決法治難關的決心。各界要求司法改革之聲日隆，新上任的終審法院首席法官張舉能無意設立量刑委員會，抗拒改革，因循態度與上一任的馬道立如出一轍。國安法案件史無前例，對司法制度帶來新的挑戰，在中國領土戴着英式假髮的法官，真的可以捍衞國家安全嗎？捉放黎智英的保釋鬧劇，又如何解釋？

漂亮的說話騙不了市民眼睛，惟有實際行動方可挽回對司法制度的信心。黎智英是官媒認證的漢奸，其保釋案重要性不用多說。終審法院對《港區國安法》第42條保釋條文的詮釋，將會成為有約束力的案例，牽一髮而動全身。若果警察拉人，司法放人，變相廢了國安法武功，對於國家安全造成威脅，屆時中央駐港國安機構依法介入，主導案件管轄權，本港司法機關諸公，是否想見證這一天的出現？

英式普通法有寧縱無枉原則，然而這只是一般案件的大方向，方便法官取捨，並非鐵板一塊，本港司法制度在新時代新政治環境下，應與時並進。現在《港區國安法》是中國全國性法律，涉及國家安全，茲事體大，必須嚴格恪守法例，不能縱亦不能枉，向世人展示新中國法治精神。黎智英多行不義，罪狀罄竹難書，官司纏身，既有潛逃風險，亦有再犯事危及國安的可能，若果讓他逃之夭夭，逍遙法外，繼續反中亂港，對於廣大受害的市民，那才是真正的冤枉！