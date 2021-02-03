功夫茶：寧願填氹棄基層　最低工資竟凍薪

年關逼近，下周五已經係大年初一！對一眾打工仔而言，今年嘅年關，實在難過！有調查指失業、無薪假、停工困擾三成受訪者，近半失業者嘅積蓄不足以應付3個月開支，要求政府推出緊急失業或停工津貼，以幫助打工仔渡過難關。一眾高官「高薪不曉民間苦，厚祿毋須咎己責」，佢哋點會急市民所急吖！

阿哥！香港高官薪酬俸祿比起西方元首政要，只有過之而無不及！呢，司局長級嘅問責高官，每朝太陽出來了，佢哋伸一伸懶腰，放個隔夜屁，睜開有啲啲眼屎嘅雙眼，咁就成皮幾嘢人工一日！係一日！而基層打工仔每個月捱到隻積咁，一個月都未必有一皮嘢！咁你話啲高官又怎會知民間疾苦呢？

有「神童局長」之譽嘅勞福局局長羅致光尋日公布，本港經濟現處於深度衰退，加上失業率高企，最低工資委員會向特首及行政會議提交報告，並獲接納凍結最低工資水平，維持喺時薪37.5元，係歷來首次。換言之，本港約二萬名基層僱員一毛錢也冇得加！其實，最低工資每兩年增加金額亦不過時薪兩蚊至3蚊，由2011年嘅28蚊加到2021年嘅37.5元，今年又話凍結，等加嗰兩蚊幾毫都幾辛酸！

有團體就斥政府刻薄窮人，令人嬲爆，指即使政府全資補貼每小時兩蚊增幅，全年亦只涉及約一億元，認為最低工資應按通脹調整，增至39.1元，以確保基層購買力不變。根據報告，領取最低工資嘅二萬多名工人，當中逾半從事物業管理、保安及清潔行業。翻查資料，同期全港僱員每小時工資中位數為73元，比之現時最低工資水平高出近倍。講真，即使加兩蚊，又點確保基層購買力不變吖？依家啲大型餐飲店甚至茶餐廳，一個午餐都不經不覺加兩蚊啦！

至於話最低工資嘅升幅跑贏通脹，就更加堅離地！阿哥，有冇去過街市吖？新鮮豬肉幾錢斤呢？活雞又幾錢斤呢？廢官點會知米貴喎！對於社會有要求將最低工資檢討由兩年改為一年一檢，神童局長就藉口多多，又話時間緊迫，又話屆時未必「每年都加」。局長有邊瓣會急市民所急？一個長者兩蚊乘車優惠擬下調至60歲，又話要加多一蚊至3蚊，計埋啲婆乸數佢至叻，被市民狂轟cheap精！

政府善財難捨、冤枉甘心，要數一匹布咁長，淨係好幾百億個大洋拯救海洋公園和愈做愈燶嘅國泰航空，根本填緊無底深潭！仲有燒錢養假難民、「傷港電台」，一年都倒幾十億元落海！唉！即使冇乜人用嘅阿婆底底口罩，都燒幾億元，如今加兩蚊最低工資就斤斤計較，你話呢個政府仲講乜「民生無小事」？看蕉！小李飛刀來喇！