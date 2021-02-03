產評：資產世界滿虛幻　夢醒傾覆誰能挽

疫情持續反覆，重創全球經濟，惟金融市場異常暢旺，股市迭創新高，虛擬貨幣和商品市場皆現炒風。資產泡沫白熱化，經濟與金融嚴重脫節，「脫實向虛」已成趨勢。企業生意淡薄，打工仔手停口停，新世代缺乏上流機會，憤世嫉俗，皆乘股市投機風氣圖分一杯羹，甚至組織革命起義。更令人擔心的是，當經濟長期無法實現復甦預期，這場世紀資產巨泡早晚要爆，接下來的大蕭條恐史無前例！有分析已警告，香港企業清盤及個人破產潮屆關鍵時刻，只要未來半年經濟持續一潭死水，破壞力必然震撼。

縱使各大央行積極印鈔放水，但結構性問題並不能靠掟錢解決，這是核心所在！面對疫情持續逾年，消費及貿易萎縮、職位大減、製造業衰退、經濟負增長，惟大企業則受惠，一邊大手節流，一邊獲政府援助，更坐享充裕市場流動性和低息舉債之便，財富水漲船高；相比之下，中小企收入大減，成本縮無可縮，更面對政府救助斷水，信心崩潰；失業大軍債務雖說能還息不還本，但終歸要還，消費信心無從說起。如是者，所謂的「經濟V形反彈」、「報復性消費」，恍如「水中撈月」。

對於政府而言，樓價高企、股市飆升，是救市政績；可對基層而言，無法分享這些「紅利」之餘，更備受收入不穩且物價高企之苦，對社會的不滿、仇富，與建制對抗的情緒應運而生，且開始到了一發難收的地步，美股近期興起的網絡散戶起義事件正是例子。若任由經濟與金融繼續無止境失衡，這個禍患早晚會演變成更大的社會暴動，危及全球穩定。

疫下投機風氣與金錢遊戲旺盛，再加上新經濟產業快速冒起，傳統工種被智能機械取代，年輕人以電子產品說說跳跳就能賺錢，用不着勤力苦讀。這些趨勢正嚴重打擊傳統價值觀，「一分耕耘，一分收穫」的人生態度被年輕一代視為過時，取而代之是金融投機，做網絡紅人，方為致富出路。這些嚴重扭曲的現象長遠必然會侵蝕經濟根基，對世界所造成的深遠影響難以估量。

如今，無人知道資產巨泡何時會爆破。隨着疫苗面世，各大央行宜及早計劃如何着手控制市場流動性，否則時機一過，通脹突飆，必後悔莫及。長遠更應推動稅制改革，有效分配資源，化解貧富和世代矛盾，重建正確價值觀，經濟始可真正走出逆境，重納可持續發展軌道，但願施政屢試屢敗的特區政府，能認真自省，善用儲備，別再為千瘡百孔的社會自製民怨「黑天鵝」。