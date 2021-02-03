香港政府防疫有了進步，多了果決，敢於強制，由單幢樓宇強檢，進而至多幢，乃至小區強檢，也不怕甚麼成本效益的胡亂批評，堅決強制檢測。這樣的轉變，值得讚揚。

然而，政府還是過於擔心社會反應，強檢急而不穩。現時的檢測，只是找出已經顯露的確診者，但病毒潛伏期長，當在14天至21天，也附在物件或環境之內，樓宇消毒不可能完全無遺漏，特別是舊區、舊樓藏污納垢，積患已久，清理消毒不易。一、兩天的強檢、清洗，只止了眼前疫病傳播，禁不了潛伏的爆發。對限制區需要一檢再檢，也不是14天、21天才覆檢，而是隔幾天便要覆檢，寧枉勿縱。走漏了病毒隱藏之處，走失一個帶病毒者，都可能觸發疫病爆發，前功盡廢。

香港城市衞生隱患嚴重，疫病一入社區，若堵截不力，便會在這些舊區、舊樓爆發，一發而不可收拾。政府早段時間防範不力，新冠肺炎病毒已經在社區擴散，轉入舊區、舊樓便是難免。

香港追蹤確診者的傳播鏈缺乏有效措施，也不全力追尋，與上海相比，決心與能力都大大不如。現今努力，只是亡羊補牢，但仍然壓制不住無源頭確診者的人數，也即是追尋不了病毒在社區的傳播鏈，形勢仍然嚴峻。幾天的確診人數下降只是反映對已知傳播鏈的抑制，未知、潛伏者仍然是大威脅，而且會在14天、21天的時間內才顯露。

政府現時的謹慎和加強限制強檢，處理的態度正確，可是，面對當前形勢，限制強檢還要擴大範圍，增加覆檢。從政府限制區域來看，可見社區擴散的範圍廣大，不僅油尖旺、深水埗的舊區、舊樓還未清零，還有反覆機會，別的地區個別的舊區、舊樓亦淪陷，一如本欄早前提到，政府會疲於奔命。病毒社區傳播正在選擇公共衞生環境惡劣的地方入侵，而一旦侵入，容易集體爆發。

政府若是還誇言精準，便大錯特錯。政府所謂精準，不過是事後孔明。被動反應，追蹤不力，結果愈是精準，疫症社區擴散愈廣，沒法控制。追擊不成，應把重心放在攔截，比病毒走快一步，在高危群體及社區作預防性的強檢。政府不肯作全民強檢，也怕封區，至少亦應擴大預防性的強檢，伏擊病毒的傳播途徑。

中國智慧是孫子兵法一類的卓越戰略思想，防疫治疫亦如戰役，兵家智慧可大派用場，只可惜特區從殖民地來的官員、專家，媚洋崇洋，連美國西點軍校的教授孫子兵法也應不知，怎樣能高智慧、高效來防疫治疫呢？可悲！