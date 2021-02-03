「一國兩制」安排下的「港人治港」必須是「愛國者治港」的政治工程現已啟動。這項工程有剛性原則，必須嚴格執行，不容「討價還價」，不容「彈性處理」。

此工程第一步是解決香港特區行政、立法、司法、公務員、公職人員的國籍和國家效忠問題，這些人員只能是中華人民共和國的公民，入職時和工作中必須對中華人民共和國表示效忠。由於歷史原因，這些人員中有不少持有外國護照者，有不少雙重甚至更多國籍身份者，他們必須限期「說明情況」和作出「國籍選擇」。現在英夷搞的BNO風波正「殺到埋嚟」，中英之間正為此展開外交博弈，北京正可「借西風」，果斷行事，為「愛國者治港」打好基礎。過去逾23年，「愛國者治港」無法落實，首先就因「國籍」、「效忠」問題漏洞頗大，含糊不清，這是全世界任何一個主權國家都沒有的狀況，是「一國兩制」的先天缺失。

在此狀況下，「港人治港、高度自治」不能不發生挑戰「一國」和中央的諸多怪事，不能不令港英餘孽、反對派乘機作亂還能得到「身份保護」、「領事保護」，不能不令外國勢力插手和干預香港事務，不能不助長「本土激進」、「去中國化」、「保留殖民地文化」及「港獨」思潮興起，不能不讓某些漢奸走狗樂在其中、有恃無恐，不能不使「人心回歸」成為難事。這種氛圍下，哪裏會有真正的「愛國者治港」的位置？

同樣糟糕的是，香港建制內、「愛國愛港陣營」內冒出了一批「假愛國者」、「口頭愛國派」。開國領袖說過，甚麼人站在革命人民方面，他就是革命派；甚麼人站在帝國主義、封建主義、官僚資本主義方面，他就是反革命派；甚麼人只是口頭上站在革命人民方面，行動上卻另是一樣，他就是口頭革命派。

香港建制內、愛國愛港陣營內有一些口頭愛國者，有人身揣外國護照、雙重國籍讓他們「地位優越」，當局還要特別客氣，這些人的頭腦中同樣缺乏國家觀念、效忠意識。從今以後，他們若還想在建制內混，同樣要解決國籍和效忠問題。