古調雖自愛，今人多不彈。美式民主一直被吹得神乎其神，恍如靈丹妙藥，可以解決任何問題。其實恰恰相反，美式民主對許多國家而言並非靈丹妙藥，而是糖衣毒藥。緬甸就是其中一個失敗例子，美式民主沒有為這個國家帶來和平穩定，反而陷入沒完沒了的內鬥內亂，終於再次引發軍事政變，重回軍人專權的老路，可謂莫大諷刺。

曾幾何時，昂山淑姬備受西方吹捧，被封為「民主女神」，更獲得諾貝爾和平獎，萬千寵愛在一身。可惜好景不常，她由階下囚變成國務資政而掌握實權後，以為可以帶領國家走向民主富強，結果事與願違，緬甸始終無法擺脫混亂局面，她頭上的民主光環也迅速褪色，更因縱容軍方種族清洗羅興亞人而遭受西方指摘。「民主」不僅成為緬甸的笑話，也和昂山本人開了個玩笑。

有人說，就算緬甸早已落實一人一票選舉，仍稱不上真正的民主自由。那麼，甚麼才是真正的民主自由？由誰定義？不妨看看美國插手後推行「民主」的國家，伊拉克、阿富汗、利比亞、埃及、敍利亞、烏克蘭、格魯吉亞、吉爾吉斯等，哪個實現繁榮穩定？哪個不是民不聊生？即使是美國這個所謂「民主燈塔」，也是亂象叢生，特朗普這種貨色當總統已夠荒謬，早前國會山莊上演的一幕更是駭人聽聞。最不可思議的是，美式民主在新冠疫情面前潰不成軍，迄今已有逾45萬美國人病歿，還不知何時才是了局，莫非這就是民主自由的代價？

在無數事實面前，美式民主的神話早已不攻自破，緬甸由民選政府重回軍人專權老路，既是偶然，也是必然。鞋子合不合腳，自己穿了才知道；一個國家適合甚麼制度，這個國家的人民最有發言權。美國將自己的一套強加於人，當然只能添煩添亂，而他們威脅對緬甸恢復制裁，更是只能適得其反。如果老美少管閒事，世界將會美麗得多。