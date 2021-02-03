大漢奸黎智英現時正在收押，雖然未能夠親自作惡，但黨羽輪流探監，依然可以遙控行動，所以特區反中亂港的噪音依然未有靜下來。此人多年來興風作浪，有破壞沒有建設，但他的存在，亦有照妖鏡的作用，看看哪些人會跳出來為他護航，以及千方百計以歪理企圖替他洗脫罪名重獲自由。

黎涉及欺詐及違反《港區國安法》勾結外力罪名，加上其他官司纏身，有棄保潛逃的風險，而且重犯機會高，因此西九龍法院總裁判官蘇惠德在去年12月兩度拒絕他保釋，蘇官的辦公室隨即收到炸彈恐嚇電話。之後高院國安法指定法官李運騰竟然批准黎保釋外出，令人感到「匪夷所思」。律政司向終審法院提出上訴，終院撤銷黎的保釋，再度還押，前日開庭審理律政司的終審上訴，押後擇日再宣布判決。

《港區國安法》捍衞國家安全，與《基本法》同是全國性法律，凌駕一般香港法律。《港區國安法》第42條列明，保釋門檻要先確定被告人不會繼續危害國安，然後才考慮保釋條件。條文清清楚楚，但竟然有人指《港區國安法》第42條關於保釋的條文，與普通法中無罪推定原則有矛盾，這種說法，輕重不分，國家安全豈是尋常刑案可比？同路人為了救黎，真的無所不用其極。

黎智英在特區儼然是「受保護動物」，2017年維園「六四」集會上涉刑事恐嚇東方報業集團男記者案，有圖有片有人證，檢控竟然拖了超過兩年，東方及受害記者先後18次去信律政司要求交代案件進度，回應都是虛答敷衍了事，直至去年8月開審，表證成立，但黎智英最終獲釋，引起全城怒吼。律政司拖到限期最後一刻才提出上訴，案件到現在都沒有下文，是否想不了了之，放生黎智英？為了救一個漢奸，多路人馬都動作多多，這樣受重視，漢奸黎可謂「死而無憾」了。