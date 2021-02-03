勞福局局長羅致光最近在其網誌上提出香港的出生人口自2016年以來不斷下跌，由2019年的52,856人跌至2020年的43,100人，跌幅是18.5%。可是，若把出生人數再往前看，10年前（2011年）出生人數是95,451人，下跌54.8%，可謂驚人。另一個相關數字是粗結婚率，2011年是8.2，2019年是5.9，而羅局長估計2020年更會大跌四成。

香港人由10年前開始愈來愈多適婚人士不結婚，結了婚的不生孩子。香港會變成甚麽樣子？一、人口收縮，香港人口數目減少，長遠走向消失。二、人口老化，長者比例激增，照顧和健康問題日趨嚴峻，需求大增。三、勞動者（包括藍領和白領）年齡上升，勞動人口老化和不足。四、這個地方的文化、價值觀、習慣等傳承出現問題。五、整個社會規劃都會出亂子，若現在規劃政策不變，未來10年內各級教育將會過剩，各項長者服務更不足，醫療特別是專科和老人科需求更殷。六、這些問題和規劃，政府無感覺、無準備、無部門負責處理。

面對未來人口趨勢是對社會各方面都有衝擊，在未來規劃時，政府是否有責任去找出結婚和出生率低的因素，而對症下藥呢？

筆者嘗試參考與香港面對相似問題的國家和地區，包括日本、新加坡、英國、愛爾蘭和澳洲，看他們如何應對，發現人口老化嚴重、出生率低的日本和新加坡，為了鼓勵和刺激國民結婚生子，在國民年輕時，國家已出招。在日本，未滿34歲結婚，政府會發放新生活支援事業補助金，在鄉郊村縣更有紅娘報酬，更重要的是男女一方或雙方有不孕症，每人都可享受兩次治療補助。在新加坡，同樣有人工受孕補貼，大學階段結婚的可免學費，而有趣的是政府推行「你相親，政府埋單」政策，舉辦青年男女健身跑步、晚會等活動，以推高結婚率和生育率。

這些國家都各有一套鼓勵生育政策，包括產前、產後和兒童成長的支援。總的來說，在懷孕期，政府給予孕婦資助和補貼，產前和產後的有薪假期。英國更給予媽媽免費醫療和牙醫服務至BB一歲。BB出生後，一般都可享有免費或資助的託兒服務、牛奶福利金、免費牙醫服務、學生乘車資助等，一般都提供12年至15年免費教育。而新加坡近10多年更立移民法，引進人才和學生。

2017年新加坡出生率是0.83，澳門是0.95，香港是1.19。2019年新加坡是1.16，澳門是1.21，香港是1.12。2012年，李光耀曾說：新加坡如果不能扭轉生育率下降趨勢，國家是會垮掉的。香港作為中國的特區和國際金融中心，會有李光耀說的結果嗎？