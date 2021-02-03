在疫情無法受控下，黃大仙祠99年來首次不開放予公眾於年三十晚上頭炷香，禁聚令更延長至大年初六，意味市民想出外食餐團年飯都無着落，加上封區強檢措施加辣，全港大廈只要出現一宗或以上的無源頭個案，或驗出污水感染，該大廈居民即須強檢，莫講話唔使周圍拜年，留在家亦隨時被禁足。

淪落到如斯地步，第一責任人必定是無能廢官。回想一年來的抗疫經過，全部措施都是慢十拍，永遠頭痛醫頭，甩甩漏漏，不能做到防患未然。林鄭月娥甚至一口咬定內地全民強檢「只是口號」、「無科學根據」、「不可行」，要不是中央不滿溢於言表，敢肯定港府直到今日都是望天打卦，連斬件式封區強檢都不願做。

第二責任人當然是一班專家，不論是政府委任的，還是坊間自封的，言論大部分都是有批評無建設，其中一名港府委任的專家甚至與幾名學者撰寫一份內容偏頗、對內地充滿歧視、將新冠病毒名為「武漢肺炎」的所謂學術文章，鬧得滿城風雨，最終要收回，試問這對抗疫有甚麼幫助？至於沒有被政府相中的專家，則酸味濃得化不開，無論政府做甚麼都看不順眼，連倣效內地的封區都認為沒有意義，唯恐天下不亂。先天不足，後天失調，香港豈有不失救之理？

更不必說，黑醫護逢中必反，由去年初以罷工威脅封關，到年尾妖魔化中國疫苗，都是藉香港風雨飄搖之際搞分化、激化中港矛盾來達到政治目的。其實正如中國工程院院士鍾南山所說，香港人以為外國疫苗最好，中國疫苗最差只是誤解，國產疫苗在全球已有超過2,270萬人次接種，數據已顯示疫苗足夠安全，這才是有建設性之言。

抗疫需要社會團結一致，內地成功清零正是官民一心的最佳例子，香港卻一味吵吵鬧鬧，官員無能，市民又反智，何時才能走出疫境真是天曉得！