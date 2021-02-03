武俠小說《天龍八部》之中，有一個角色尤其「犯眾憎」，這人叫阿紫，她武功低微，嬌縱成性，更是刻薄寡恩。傳聞正因為她的個性太可惡，有一次作者事忙，請人代筆續寫幾個章節，代筆者實在討厭這個角色，索性就安排阿紫在餘下的故事中變成了盲妹。

偏生這樣一個刁蠻女子，在小說中也有一個叫游坦之的裙下之臣，他只是阿紫的玩偶，卻對她一往情深。阿紫讓游坦之為她試劇毒，將他毀容，以為他死掉後，便棄之荒野。但癡漢就是癡漢，他大難不死，又繼續瘋戀阿紫，甚至犧牲自己的眼睛，請高明的醫生幫「女神」復明，到頭來，還是換取不到阿紫的一絲憐愛。

這種情節，你以為只會在小說情節中讀到，原來不是的，現實世界有時比起虛構故事更加光怪陸離。美國前總統特朗普個性乖戾，愛處處挑事端，按理應是比起阿紫更「乞人憎」的人。然而，阿紫只有一個裙下之臣，特朗普卻有近7,500萬個。

美國人在特朗普治下，日子不比游坦之好過，一場新冠肺炎疫情來襲，他胡亂指揮，使美利堅丟掉了40多萬條性命，死者人數比美軍在第二次世界大戰中犧牲的還要多。但是這位美國阿紫也不如何動心，在任時哪怕死者天天暴增，他仍然繼續在高爾夫球場上悠然揮桿。特朗普再涼薄，美國仍然有千千萬萬個甘於受虐的人，在剛過去的總統選舉，他仍然可以贏得近7,500萬票，他身邊仍然跟着這麼多個游坦之。

然而，天下間還有比游坦之更傻的人嗎？有，那就是香港的「黃絲」們。游呆子再不濟，畢竟仍然有機會親近過阿紫；那近7,500萬美國選民再愚笨，特朗普的一些政策始終惠及過他們。可是，香港「黃絲」們卻從來沒有沾過「侵侵」的光，只是對他一味愚忠，這批人豈不是更加可憐可笑！